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Женщины в мужских рубашках
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Kvinner i for store herreskjorter

Женщины в мужских рубашках, 2015

2015 / Норвегия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме
Сигрид — 23, всю жизнь она посмеивалась над киношными клише, пока сама не стала «жертвой» одного из них, почти с первого взгляда влюбившись в сорокалетнего писателя Коре. Трине — 39, она — художник-перформансист, на свою беду залетевшая от нью-йоркского куратора и теперь мучительно решающая, как примирить незапланированную беременность с буйной артистической деятельностью. Агнес — 63, в 1970-е она выпустила нашумевшую книгу рассказов с неприличным названием, с тех пор считает себя писательницей, хотя больше ни строчки не сочинила и работает менеджером на складе. Судьба — великая шутница — свяжет этих милых и чудаковатых персонажей причудливыми нитями…
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 30 января 2015
Режиссер
Ингвилд Све Фликке
В ролях
Генриетта Стинстрап
Энн Кригсволл
Халлвард Холмен
Ингрид Больсё Бердаль
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Женщины в мужских рубашках 1 постер
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