Женщины в мужских рубашках, 2015

Сигрид — 23, всю жизнь она посмеивалась над киношными клише, пока сама не стала «жертвой» одного из них, почти с первого взгляда влюбившись в сорокалетнего писателя Коре. Трине — 39, она — художник-перформансист, на свою беду залетевшая от нью-йоркского куратора и теперь мучительно решающая, как примирить незапланированную беременность с буйной артистической деятельностью. Агнес — 63, в 1970-е она выпустила нашумевшую книгу рассказов с неприличным названием, с тех пор считает себя писательницей, хотя больше ни строчки не сочинила и работает менеджером на складе. Судьба — великая шутница — свяжет этих милых и чудаковатых персонажей причудливыми нитями…

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