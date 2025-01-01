«Такой парень солидный»: Лариса Гузеева назвала главного краша «Этерны»

Почему Саша Белый не улетел с семьей? Ответ на этот вопрос даже печальнее, чем смерть Фила, Космоса и Пчелы

Кэмерон заявил, что его новый фильм «Призраки Хиросимы» будет на уровне «Списка Шиндлера»

Насколько правдив фильм «Гладиатор»: киношный драматизм веселит историков — не все было так плохо

«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет

Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон

Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег

Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме

Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал

«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито