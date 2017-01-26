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Хочу быть как ты
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Хочу быть как ты, 2016

2016 / Бельгия / Болгария
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 26 января 2017
Возраст 18+
Режиссер
Константин Божанов
В ролях
Туре Линдхардт
Ким Бодния
Ким Бодния
Барри Кеоган
Барри Кеоган
Лубна Азабаль
Лубна Азабаль
Солен Риго
Солен Риго
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хочу быть как ты 2 постера
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