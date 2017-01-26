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Хочу быть как ты
Light Thereafter
Хочу быть как ты, 2016
2016 / Бельгия / Болгария
6.9
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
драма
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6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2016
Премьера в мире
26 января 2017
Возраст
18+
Режиссер
Константин Божанов
В ролях
Туре Линдхардт
Ким Бодния
Барри Кеоган
Лубна Азабаль
Солен Риго
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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