Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кодекс Данте»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
6.5
Киноафиша
Фильмы
Мораторий Тамако
6.5
Мораторий Тамако
, 2013
Moratoriamu Tamako
Япония / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
6.5
О фильме
Тамако закончила университет в Токио, но она теперь снова живет со своим отцом в Кофу. Тамако не пытается устроиться на работу, а так же нисколько не помогает отцу. Все свое время она проводит за едой и сном…
Развернуть
В ролях
Ацуко Маеда
kawaii Tamako Sakai
Шоко Фуджимура
Рай Хагивара
Рюдзабуро Хаттори
Кадзуёси Хаяси
Суон Кан
Sakai-san
Yûko Hosoe
Саири Ито
Seiya Itô
Maia Kagawa
Режиссер
Нобухиро Ямасита
Сценарист
Косукэ Мукаи
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Япония
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
2013
Премьера в мире
4 октября 2013
Дата выхода
17 января 2014
Тайвань
11 сентября 2014
Южная Корея
23 ноября 2013
Япония
Производство
King Records, M-ON! Entertainment, Matchpoint
Другие названия
Moratoriamu Tamako, Moratorium Tamako, Tamako in Moratorium, Мораторий Тамако, もらとりあむタマ子, 半生熟的玉子, 青春，半生不熟, 모라토리움기의 다마코
Еще
Рейтинг фильма
6.5
Оцените
14
голосов
6.5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Фильмы похожие на Мораторий Тамако
Маленькая, медленная, но стойкая
драма, спорт
2022, Франция / Япония
7.0
Под открытым небом
криминал
2020, Япония
7.0
Проект «Гутенберг»
боевик, криминал
2018, Китай
6.0
После бури
драма
2016, Япония
7.0
Поэзия без конца
фэнтези, драма, биография
2016, Чили / Япония / Франция
7.0
Секрет
мелодрама, драма
2007, Гонконг
8.0
Харизма
драма
1999, Япония
7.0
Линда, Линда, Линда
мюзикл, драма, комедия
2005, Япония
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Папа, купи пёсика
Отзывы
2026, Россия, анимация, семейный
Распаковка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Касса невест
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тест на внимательность, который проваливают 9 из 10: найдите лишнюю цифру за 5 секунд
Заливаю пузырек перекиси водорода в унитаз и радости нет предела: фаянс сияет словно жемчуг
Белые носки летом больше не стираю: кладу их в микроволновку на 30 секунд - снежная белизна без порошка обеспечена
Pixar в ужасе: «Историю игрушек 5» слили в Сеть, да еще и с русской озвучкой — «не откладывайте просмотр»
Империя вернулась, логика пропала: в новых «Звездных войнах» окончательно переписали канон Хана Соло – под раздачу попал даже его сын
Пока жду «Невский-8», включил этот фильм с Паламарчуком и «оплевал экран»: «Дешевая халтура», «Плагиат Джима Керри»
150 000 000 зрителей ставят лайк: в топ-3 аниме на Netflix не попал даже «Ван-Пис» – у «Титанов» и «Прокачки» дела еще хуже
Тест на знание лучшего фильма Тарковского: только люди с высоким IQ верно продолжат 5 цитат из «Сталкера»
Этот тест проходят лишь внимательные любители кино СССР: вспомните 6 фильмов по кадру с милиционером
«Людям в погонах должно быть стыдно»: российские полицейские в 2026 году воротят нос от «Места встречи» из-за Высоцкого
«Условный мент» мог стать вторым «Невским», но новый сезон его похоронил: «Детектив без интеллекта – помойка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри комедии в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667