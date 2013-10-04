Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кодекс Данте» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мораторий Тамако
6.5
Киноафиша Фильмы Мораторий Тамако
6.5

Мораторий Тамако

, 2013
Moratoriamu Tamako
Япония / комедия / 18+
Постер фильма Мораторий Тамако
6.5

О фильме

Тамако закончила университет в Токио, но она теперь снова живет со своим отцом в Кофу. Тамако не пытается устроиться на работу, а так же нисколько не помогает отцу. Все свое время она проводит за едой и сном…

В ролях

Ацуко Маеда
kawaii Tamako Sakai
Шоко Фуджимура
Рай Хагивара
Рюдзабуро Хаттори
Кадзуёси Хаяси
Суон Кан
Sakai-san
Yûko Hosoe
Саири Ито
Саири Ито
Seiya Itô
Maia Kagawa
Режиссер Нобухиро Ямасита
Сценарист Косукэ Мукаи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 4 октября 2013
Дата выхода
17 января 2014 Тайвань
11 сентября 2014 Южная Корея
23 ноября 2013 Япония
Производство King Records, M-ON! Entertainment, Matchpoint
Другие названия
Moratoriamu Tamako, Moratorium Tamako, Tamako in Moratorium, Мораторий Тамако, もらとりあむタマ子, 半生熟的玉子, 青春，半生不熟, 모라토리움기의 다마코

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Мораторий Тамако

Маленькая, медленная, но стойкая
Маленькая, медленная, но стойкая драма, спорт
2022, Франция / Япония
7.0
Под открытым небом
Под открытым небом криминал
2020, Япония
7.0
Проект «Гутенберг»
Проект «Гутенберг» боевик, криминал
2018, Китай
6.0
После бури
После бури драма
2016, Япония
7.0
Поэзия без конца
Поэзия без конца фэнтези, драма, биография
2016, Чили / Япония / Франция
7.0
Секрет
Секрет мелодрама, драма
2007, Гонконг
8.0
Харизма
Харизма драма
1999, Япония
7.0
Линда, Линда, Линда
Линда, Линда, Линда мюзикл, драма, комедия
2005, Япония
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тест на внимательность, который проваливают 9 из 10: найдите лишнюю цифру за 5 секунд
Заливаю пузырек перекиси водорода в унитаз и радости нет предела: фаянс сияет словно жемчуг
Белые носки летом больше не стираю: кладу их в микроволновку на 30 секунд - снежная белизна без порошка обеспечена
Pixar в ужасе: «Историю игрушек 5» слили в Сеть, да еще и с русской озвучкой — «не откладывайте просмотр»
Империя вернулась, логика пропала: в новых «Звездных войнах» окончательно переписали канон Хана Соло – под раздачу попал даже его сын
Пока жду «Невский-8», включил этот фильм с Паламарчуком и «оплевал экран»: «Дешевая халтура», «Плагиат Джима Керри»
150 000 000 зрителей ставят лайк: в топ-3 аниме на Netflix не попал даже «Ван-Пис» – у «Титанов» и «Прокачки» дела еще хуже
Тест на знание лучшего фильма Тарковского: только люди с высоким IQ верно продолжат 5 цитат из «Сталкера»
Этот тест проходят лишь внимательные любители кино СССР: вспомните 6 фильмов по кадру с милиционером
«Людям в погонах должно быть стыдно»: российские полицейские в 2026 году воротят нос от «Места встречи» из-за Высоцкого
«Условный мент» мог стать вторым «Невским», но новый сезон его похоронил: «Детектив без интеллекта – помойка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше