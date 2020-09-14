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Киёси Куросава
Киёси Куросава
Kiyoshi Kurosawa
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Киёси Куросава
Kiyoshi Kurosawa
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Дата рождения
19 июля 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Киёси Куросава
Режиссер. Родился 19 июля 1955 года. Кобэ, Хёго, Япония.
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Фильмография Киёси Куросава
Жена шпиона
драма, исторический, мелодрама
2020, Япония
5.0
Предчувствие
фантастика
2017, Япония
5.0
Пока мы здесь
фантастика, драма
2017, Япония
6.0
Женщина на серебряной пластине
фэнтези
2016, Япония / Франция / Бельгия
5.0
Хичкок/Трюффо
документальный
2015, Франция / США
6.0
Токийская соната
драма
2008, Япония / Нидерланды / Гонконг
7.0
Крики
мистика, ужасы, триллер
2006, Япония
6.0
Пульс
ужасы, триллер
2001, Япония
6.0
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14 сентября 2020 12:11
Эксклюзивное интервью с Киёси Куросава: «Я не такой потрясающий, как Тарковский»
В рамках международного культурного форума в Санкт-Петербурге состоялась российская премьера фильма «Предчувствие». Киноафиша встретилась с режиссером Киёси Куросавой – трехкратным
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23 ноября 2018 11:56
На VII Санкт-Петербургском Международном культурном форуме покажут фильм «Предчувствие»
В рамках VII Санкт-Петербургского Международного культурного форума 17 ноября 2018 года состоится российская премьера фантастического фильма «Предчувствие» от режиссера Киёси
Написать
15 ноября 2018 14:18
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