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Грибок-теремок, 1958

1958 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Шел однажды по лесу муравей. Вдруг начался сильный дождь. Куда спрятаться?.. На глаза муравьишке попался маленький гриб, под его шляпкой он и укрылся. Вскоре компанию ему составили бабочка с промокшими крылышками, мышка-норушка и простуженный воробей. Попросился к ним зайчик, который убегал от лисы, но вот беда, места под шляпкой гриба уже не осталось… Тогда муравей уступил зайцу свое место, а сам прогнал лису прочь. За всеми этими хлопотами и дождь закончился. Выбрались на солнышко зверята и насекомые да удивились, как они сумели под грибом все вместе поместиться? Ответ на этот вопрос можно узнать, посмотрев мультфильм.

  • В основу мультфильма легла сказка Владимира Сутеева «Под грибом». 
  • Режиссер анимационного фильма Владимир Полковников также работал над созданием мультфильмов «Павлиний хвост» (1946), «Оранжевое горлышко» (1954), «Кот-рыболов» (1964). 
  • Елена Понсова, подарившая голос Лисе, озвучивала рыжих плутовок и в других мультфильмах, таких как «Приключения Буратино» (1959), «Две сказки» (1962), «Петух и краски» (1964). 
  • Мультфильм имеет некоторые отличия от литературного первоисточника. Так, например, в сказке Владимира Сутеева Лиса охотно верит героям, а в экранизации разоблачает обманщиков.

Застигнутые в лесу грозой Муравей, Бабочка, Мышка и Воробей находят убежище от дождя под грибом, который под дождем подрастает

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1958
Возраст 6+
Режиссер
Владимир Полковников
В ролях
Елена Понсова
Галина Новожилова
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Грибок-теремок 1 постер
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Грибок-теремок
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