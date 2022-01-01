Грибок-теремок, 1958

Шел однажды по лесу муравей. Вдруг начался сильный дождь. Куда спрятаться?.. На глаза муравьишке попался маленький гриб, под его шляпкой он и укрылся. Вскоре компанию ему составили бабочка с промокшими крылышками, мышка-норушка и простуженный воробей. Попросился к ним зайчик, который убегал от лисы, но вот беда, места под шляпкой гриба уже не осталось… Тогда муравей уступил зайцу свое место, а сам прогнал лису прочь. За всеми этими хлопотами и дождь закончился. Выбрались на солнышко зверята и насекомые да удивились, как они сумели под грибом все вместе поместиться? Ответ на этот вопрос можно узнать, посмотрев мультфильм.