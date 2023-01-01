Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Капитан
Киноафиша Фильмы Капитан Фильмы похожие на Капитан
Le Capitan Капитан 1960 / Франция / Италия
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Капитан

Вся информация о фильме
Одиссея капитана Блада
Одиссея капитана Блада
приключения 1991, СССР / Франция
6.0
Инквизитор
Инквизитор
драма 1981, Франция
7.0
Мания величия
Мания величия
исторический, комедия 1971, Франция / Испания / Италия / ФРГ
7.0
Фантомас против Скотланд-Ярда
Фантомас против Скотланд-Ярда
приключения, фантастика, криминал, комедия 1967, Франция / Италия
6.0
Фантомас разбушевался
Фантомас разбушевался
приключения, комедия, криминал, фантастика 1965, Франция / Италия
7.0
Парижские тайны
Парижские тайны
боевик, приключения 1962, Франция / Италия
6.0
Железная маска
Железная маска
приключения 1962, Франция / Италия
6.0
Горбун
Горбун
боевик, приключения 1959, Франция / Италия
6.0
Граф Монте-Кристо
Граф Монте-Кристо
драма, мелодрама, приключения 1954, Франция / Италия
7.0
Одиссея капитана Блада
Одиссея капитана Блада
мелодрама, боевик, приключения 1935, США
7.0
Тайна Бургундского двора
Тайна Бургундского двора
боевик, приключения, драма 1961, Франция / Италия
6.0
Фантомас
Фантомас
криминал, комедия, фантастика, приключения 1964, Франция / Италия
7.0
Хатари!
Хатари!
драма, мелодрама, боевик, приключения 1962, США
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше