Фантомас, 1964

Париж потрясен сенсационными и дерзкими преступлениями, совершаемыми неким злодеем по имени Фантомас, который, желая славы, оставляет повсюду свои визитные карточки. Но полицейский комиссар Жюв не верит в его существование, а журналист Фандор и его подруга Элен и вовсе сооружают фальшивое интервью с преступником, чтобы увеличить тираж своей газеты. Разъяренный Фантомас похищает Фандора, чтобы убедить его в своем существовании. Более того, он продолжает совершать новые преступления теперь уже под маской Фандора. Доказать невиновность журналиста, за которым начинает охоту комиссар Жюв, теперь может только красавица Элен...

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