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Фантомас Фантомас
Киноафиша Фильмы Фантомас
Fantômas / Fantomas

Фантомас, 1964

1964 / Франция / Италия
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
Париж потрясен сенсационными и дерзкими преступлениями, совершаемыми неким злодеем по имени Фантомас, который, желая славы, оставляет повсюду свои визитные карточки. Но полицейский комиссар Жюв не верит в его существование, а журналист Фандор и его подруга Элен и вовсе сооружают фальшивое интервью с преступником, чтобы увеличить тираж своей газеты. Разъяренный Фантомас похищает Фандора, чтобы убедить его в своем существовании. Более того, он продолжает совершать новые преступления теперь уже под маской Фандора. Доказать невиновность журналиста, за которым начинает охоту комиссар Жюв, теперь может только красавица Элен...
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 4 ноября 1964
Режиссер
Андре Юнебель
В ролях
Жан Маре
Жан Маре
Луи де Фюнес
Луи де Фюнес
Милен Демонжо
Милен Демонжо
Жак Динам
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фантомас 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Во Франции собираются перезапустить «Фантомаса» В рамках знаменитой франшизы будут сняты фильм и сериал.
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11 августа 2022 12:21
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