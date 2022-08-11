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Фантомас разбушевался Фантомас разбушевался
Киноафиша Фильмы Фантомас разбушевался
Fantômas se déchaîne / The Vengeance of Fantomas

Фантомас разбушевался, 1965

1965 / Франция / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
Прошло не более года с тех пор, как терроризировавший Францию Фантомас исчез, преследуемый комиссаром Жювом и журналистом Фандором. Но стоило комиссару Жюву получить орден Почетного легиона за ликвидацию Фантомаса, как неуловимый преступник появляется снова и похищает профессора Маршара, рассчитывая выпытать у него секрет оружия ужасающей силы. Однако этим супероружием нельзя будет воспользоваться без помощи еще одного ученого — профессора Лефевра. Именно он должен стать следующей жертвой похищения. Фандор, выдавая себя за профессора, едет в Рим и... попадает прямо в руки Фантомаса. Спеша ему на выручку, Жюв и Элен также попадают в ловушку. Теперь им приходится думать о собственном спасении. Перестрелки, драки, погони, захватывающие дух трюки и страшный хохот Фантомаса в финале...
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1965
Премьера в мире 8 декабря 1965
Режиссер
Андре Юнебель
В ролях
Луи де Фюнес
Луи де Фюнес
Милен Демонжо
Милен Демонжо
Жак Динам
Жан Маре
Жан Маре
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фантомас разбушевался 3 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Во Франции собираются перезапустить «Фантомаса» В рамках знаменитой франшизы будут сняты фильм и сериал.
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11 августа 2022 12:21
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