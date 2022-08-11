Фантомас разбушевался, 1965

Прошло не более года с тех пор, как терроризировавший Францию Фантомас исчез, преследуемый комиссаром Жювом и журналистом Фандором. Но стоило комиссару Жюву получить орден Почетного легиона за ликвидацию Фантомаса, как неуловимый преступник появляется снова и похищает профессора Маршара, рассчитывая выпытать у него секрет оружия ужасающей силы. Однако этим супероружием нельзя будет воспользоваться без помощи еще одного ученого — профессора Лефевра. Именно он должен стать следующей жертвой похищения. Фандор, выдавая себя за профессора, едет в Рим и... попадает прямо в руки Фантомаса. Спеша ему на выручку, Жюв и Элен также попадают в ловушку. Теперь им приходится думать о собственном спасении. Перестрелки, драки, погони, захватывающие дух трюки и страшный хохот Фантомаса в финале...

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