Маркиз Рудольф — умен, отважен, красив, азартен и великодушен. Он любит женщин, уважает дуэли и часто заключает пари. Одна из таких «невинных» великосветских «забав» приводит к смерти простого горожанина, вдова которого вскоре умирает внищете, а красавица-дочь исчезает в лабиринте криминальных кварталов французской столицы.
Чувствуя себя виноватым в случившемся с семейством, отважный маркиз клянется найти и спасти девушку. Он одевается простолюдином и отправляется в путь. Все глубже и глубже погружается мужественный Рудольф в «чрево Парижа», полное мрачных тайн, странных сюрпризов и изощренных интриг.
В зловонных городских трущобах герой Жана Маре настойчиво ищет девушку -сиротуа находит опасные приключения, настоящую дружбу и истинную любовь.
СтранаФранция / Италия
Продолжительность1 час 50 минут
Год выпуска1962
Премьера в мире4 октября 1962
Дата выхода
27 декабря 1973
Бразилия
15 декабря 1962
Германия
19 апреля 1963
Дания
6 декабря 1962
Италия
9 июля 1964
Мексика
17 января 1963
Нидерланды
30 ноября 1962
Португалия
12 марта 1974
СССР
10 октября 1962
США
15 марта 1963
Финляндия
4 октября 1962
Франция
15 ноября 1965
Швеция
ПроизводствоProduction Artistique et Cinématographique (PAC), Da.Ma. Cinematografica
Другие названия
Les mystères de Paris, Los misterios de París, De Markies met de Ijzeren Vuist, Den blå markis, Der Graf mit der eisernen Faust, Devil of Paris, El hampa de París, Farornas man, I misteri di Parigi, Misterele Parisului, Misterije Pariza, Mysteries of Paris, Os Mistérios de Paris, Pariisin salaisuudet, Paris'in Esrari, Párizs rejtelmei, Ta mystiria ton Parision, Tajemnice Paryża, Tajne Pariza, Tajnosti Paříže, Парижките потайности, Парижские тайны