Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Парижские тайны
1 постер
Киноафиша Фильмы Парижские тайны

Парижские тайны

Les mystères de Paris 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Маркиз Рудольф — умен, отважен, красив, азартен и великодушен. Он любит женщин, уважает дуэли и часто заключает пари. Одна из таких «невинных» великосветских «забав» приводит к смерти простого горожанина, вдова которого вскоре умирает внищете, а красавица-дочь исчезает в лабиринте криминальных кварталов французской столицы. Чувствуя себя виноватым в случившемся с семейством, отважный маркиз клянется найти и спасти девушку. Он одевается простолюдином и отправляется в путь. Все глубже и глубже погружается мужественный Рудольф в «чрево Парижа», полное мрачных тайн, странных сюрпризов и изощренных интриг. В зловонных городских трущобах герой Жана Маре настойчиво ищет девушку -сиротуа находит опасные приключения, настоящую дружбу и истинную любовь.
Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 4 октября 1962
Дата выхода
27 декабря 1973 Бразилия
15 декабря 1962 Германия
19 апреля 1963 Дания
6 декабря 1962 Италия
9 июля 1964 Мексика
17 января 1963 Нидерланды
30 ноября 1962 Португалия
12 марта 1974 СССР
10 октября 1962 США
15 марта 1963 Финляндия
4 октября 1962 Франция
15 ноября 1965 Швеция
Производство Production Artistique et Cinématographique (PAC), Da.Ma. Cinematografica
Другие названия
Les mystères de Paris, Los misterios de París, De Markies met de Ijzeren Vuist, Den blå markis, Der Graf mit der eisernen Faust, Devil of Paris, El hampa de París, Farornas man, I misteri di Parigi, Misterele Parisului, Misterije Pariza, Mysteries of Paris, Os Mistérios de Paris, Pariisin salaisuudet, Paris'in Esrari, Párizs rejtelmei, Ta mystiria ton Parision, Tajemnice Paryża, Tajne Pariza, Tajnosti Paříže, Парижките потайности, Парижские тайны
Режиссер
Андре Юнебель
В ролях
Жан Маре
Жан Маре
Дани Робен
Джилл Хаворт
Раймон Пеллегрен
Пьер Монди
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Парижские тайны
Горбун 6.9
Горбун (1959)
Капитан 6.3
Капитан (1960)
Тайна Бургундского двора 6.1
Тайна Бургундского двора (1961)
Железная маска 5.9
Железная маска (1962)
Супернова 7.1
Супернова (2020)
Невидимые 6.7
Невидимые (2018)
Тысяча миллиардов долларов 6.7
Тысяча миллиардов долларов (1982)
Двое на качелях 6.7
Двое на качелях (1962)
Фантомас против Скотланд-Ярда 6.6
Фантомас против Скотланд-Ярда (1967)
Фантомас разбушевался 7.4
Фантомас разбушевался (1965)
Фантомас 7.1
Фантомас (1964)

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Парижские тайны - смотреть в онлайн-кинотеатре

Парижские тайны

Похожие фильмы онлайн

Горбун
 
Капитан
 
Железная маска
 
Онлайн кинотеатр

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше