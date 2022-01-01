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Инквизитор
Garde à vue
Инквизитор, 1981
1981 / Франция
7.7
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Жанр:
драма
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7.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
1981
Премьера в мире
1 августа 1981
Режиссер
Клод Миллер
В ролях
Лино Венутра
Мишель Серро
Роми Шнайдер
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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