О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Места съёмок
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Ноэль Фортюна
Ноэль Фортюна
Fortunat
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
Страна
Франция / Италия
Продолжительность
2 часа 1 минута
Год выпуска
1960
Премьера в мире
16 ноября 1960
Дата выхода
1 января 1962
СССР
16 ноября 1960
Франция
Производство
Cinétel, Silver Films, Produzioni Cinematografiche Mediterranee (PCM)
Другие названия
Fortunat, à Margem da Felicidade, El diario de Julieta, El marido de mi mujer, Fortunate, Fortunato, Noel Fortyuna, Običan čovek, S.S. operazione Fortunat, To perasma tou Sikouana, Újra egyedül, Ноэль Фортюна, Фортунат
Режиссер
Алекс Жоффе
В ролях
Бурвиль
Мишель Морган
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Ноэль Фортюна
6.1
Все золото мира
(1961)
7.0
Веские доказательства
(1963)
6.3
Прекрасная американка
(1961)
6.0
Жюльетта
(1953)
7.8
Фанни
(1932)
5.8
Не доверяйте, дамы!
(1963)
6.2
Большая стирка
(1968)
6.6
Бенжамен, или Дневник девственника
(1968)
7.6
Разиня
(1965)
7.3
Через Париж
(1956)
6.1
Бросок в Монте-Карло
(1969)
7.8
Большая прогулка
(1966)
7.7
7.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
