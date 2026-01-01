Оповещения от Киноафиши
Ноэль Фортюна

Fortunat 18+
Страна Франция / Италия
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1960
Премьера в мире 16 ноября 1960
Дата выхода
1 января 1962 СССР
16 ноября 1960 Франция
Производство Cinétel, Silver Films, Produzioni Cinematografiche Mediterranee (PCM)
Другие названия
Fortunat, à Margem da Felicidade, El diario de Julieta, El marido de mi mujer, Fortunate, Fortunato, Noel Fortyuna, Običan čovek, S.S. operazione Fortunat, To perasma tou Sikouana, Újra egyedül, Ноэль Фортюна, Фортунат
Режиссер
Алекс Жоффе
В ролях
Бурвиль
Бурвиль
Мишель Морган
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Ноэль Фортюна
Все золото мира 6.1
Все золото мира (1961)
Веские доказательства 7.0
Веские доказательства (1963)
Прекрасная американка 6.3
Прекрасная американка (1961)
Жюльетта 6.0
Жюльетта (1953)
Фанни 7.8
Фанни (1932)
Не доверяйте, дамы! 5.8
Не доверяйте, дамы! (1963)
Большая стирка 6.2
Большая стирка (1968)
Бенжамен, или Дневник девственника 6.6
Бенжамен, или Дневник девственника (1968)
Разиня 7.6
Разиня (1965)
Через Париж 7.3
Через Париж (1956)
Бросок в Монте-Карло 6.1
Бросок в Монте-Карло (1969)
Большая прогулка 7.8
Большая прогулка (1966)

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

