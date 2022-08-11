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Фантомас против Скотланд-Ярда Фантомас против Скотланд-Ярда
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Fantômas contre Scotland Yard / Fantomas Against Scotland Yard

Фантомас против Скотланд-Ярда, 1967

1967 / Франция / Италия
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
На этот раз злодею с тысячью лицами приходит в голову идея обложить данью самых богатых людей мира, как благородных джентльменов, так и гангстеров. Он начинает с лорда Рэшли, предлагая сохранить ему жизнь в обмен на жалкие несколько миллионов фунтов стерлингов. В случае отказа тому обещана неминуемая и мучительная смерть. Отважный лорд решает дать отпор чудовищу, для чего встречается с боссами преступного мира, также обложенными данью, и с представителем французской полиции, давно уже охотящимся за Фантомасом - комиссаром Жювом. Лорд не догадывается, что его смерть может очень порадовать его жену, мечтающую о молодом любовнике... В надежде наконец-то поймать Фантомаса, комиссар Жюв, инспектор Бертран, журналист Фандор и его невеста Элен отправляются в Шотландию, в старинный замок лорда Рэшли.
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1967
Премьера в мире 16 марта 1967
Режиссер
Андре Юнебель
В ролях
Милен Демонжо
Милен Демонжо
Жан Маре
Жан Маре
Франсуаза Кристоф
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фантомас против Скотланд-Ярда 4 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Во Франции собираются перезапустить «Фантомаса» В рамках знаменитой франшизы будут сняты фильм и сериал.
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11 августа 2022 12:21
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