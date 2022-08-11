Фантомас против Скотланд-Ярда, 1967

На этот раз злодею с тысячью лицами приходит в голову идея обложить данью самых богатых людей мира, как благородных джентльменов, так и гангстеров. Он начинает с лорда Рэшли, предлагая сохранить ему жизнь в обмен на жалкие несколько миллионов фунтов стерлингов. В случае отказа тому обещана неминуемая и мучительная смерть. Отважный лорд решает дать отпор чудовищу, для чего встречается с боссами преступного мира, также обложенными данью, и с представителем французской полиции, давно уже охотящимся за Фантомасом - комиссаром Жювом. Лорд не догадывается, что его смерть может очень порадовать его жену, мечтающую о молодом любовнике... В надежде наконец-то поймать Фантомаса, комиссар Жюв, инспектор Бертран, журналист Фандор и его невеста Элен отправляются в Шотландию, в старинный замок лорда Рэшли.

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