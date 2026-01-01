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Классический случай, когда молодость и присущая ей бесшабашность - не порок, а дорога к славе. Бедный гасконский дворянин, благодаря безрассудной храбрости, сумел спасти со своими друзьями-мушкетерами честь королевы Франции. Несмотря на все козни, чинимые кардиналом Ришелье руками своих подручных.
|1 февраля 1955
|Австрия
|14 октября 1954
|Венгрия
|22 апреля 1955
|Германия
|17 сентября 1954
|Дания
|8 декабря 1953
|Италия
|30 июля 1954
|Нидерланды
|1 сентября 1956
|Польша
|1 октября 1954
|Португалия
|11 ноября 1953
|США
|1 января 1955
|Турция
|12 октября 1956
|Финляндия
|7 октября 1953
|Франция
|TP
|17 декабря 1954
|Чехословакия
|11 октября 1954
|Швеция