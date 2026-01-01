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Постер фильма Три мушкетёра
6.0
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6.0

Три мушкетёра

, 1953
Les 3 Mousquetaires
Франция, Италия / приключения / 18+
Постер фильма Три мушкетёра
6.0

О фильме

Классический случай, когда молодость и присущая ей бесшабашность - не порок, а дорога к славе. Бедный гасконский дворянин, благодаря безрассудной храбрости, сумел спасти со своими друзьями-мушкетерами честь королевы Франции. Несмотря на все козни, чинимые кардиналом Ришелье руками своих подручных.

В ролях

Жорж Маршал
Жорж Маршал
D'Artagnan
Жан Мартинелли
Жан Мартинелли
Джино Черви
Porthos
Жак Франсуа
Yvonne Sanson
Milady de Winter
Бурвиль
Бурвиль
Planchet
Луи Арбесье
Louis XIII
Жан-Марк Теннберг
Жорж Шамара
Bonacieux
Даниэль Годе
Constance Bonacieux
Мари Сабуре
Феликс Удар
Режиссер Андре Юнебель
Сценарист Мишель Одиар, Александр Дюма
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1953
Премьера в мире 7 октября 1953
Дата выхода
1 февраля 1955 Австрия
14 октября 1954 Венгрия
22 апреля 1955 Германия
17 сентября 1954 Дания
8 декабря 1953 Италия
30 июля 1954 Нидерланды
1 сентября 1956 Польша
1 октября 1954 Португалия
11 ноября 1953 США
1 января 1955 Турция
12 октября 1956 Финляндия
7 октября 1953 Франция TP
17 декабря 1954 Чехословакия
11 октября 1954 Швеция

Где посмотреть фильм

ОККО
Производство Pathé Consortium Cinéma, Pathé Cinema, Production Artistique et Cinématographique (PAC)
Другие названия
Les 3 Mousquetaires, De drie musketiers, Die Abenteuer der drei Musketiere, Los tres mosqueteros, Tři mušketýři, Три мушкетёра, A három testőr, De tre musketerer, De tre musketörerna, Doe Abenteuer der 3 Musketiere, Fate largo ai moschettieri!, Kolm musketäri, Les trois mousquetaires, Muskettisoturien seikkailut, Oi 3 somatofylakes, Os 3 Mosqueteiros, Silâhşörler Geliyor, The Three Musketeers, Tri musketara, Trzej muszkieterowie, Vuelven los mosqueteros, Тримата мускетари, Die Abenteuer der 3 Musketiere

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6 IMDb

Отзывы о фильме

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