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Цитаты из фильма Талисманы

A.J. Blumquist Ну, меня зовут Эй.Джей. Блумквист, я бывший талисман — Дэнни Осёл, и, эм, в этом году я судья на «Флаффи». Для тех двух человек, кто не в курсе, Дэнни Осёл — мой талисманский альтер эго, и у него был первый в истории костюм с анатомически правильными деталями
[фото костюма осла с большим членом, прикрытым широкой чёрной полосой]
A.J. Blumquist . Это продлилось всего одну игру, вызвало много споров, но у меня много фанатов в Мексике, южнее границы, в Тасмании, Финляндии, и, эээ, я очень вырос как личность. Я понимаю свою роль в том конфликте, который возник, ну, не только из-за костюма, который я сам придумал и надел однажды на поле, но и из-за мощных тачек и больших сигар. Знаете, я просто старался это компенсировать. Классическая переоценка. Но благодаря группам поддержки я многого добился, и я избегаю медицинских терминов вроде «микро п****с» — я фаллически ограничен. И, эээ, некоторые из замечательных групп, на которые я опираюсь — это «Том Тумб», «Тайни Тим» и «Пинки Промис», которые помогли мне принять себя как мужчину. А сейчас «коклеарный секс» — это очень модно. Просто добавьте в любом своём соцмедиа хэштег, хэштег «in your ear», и увидите, что происходит. Но писать это надо осторожно. Обязательно пишите или говорите: «Ин. Йоур. Ир.» Иначе люди поймут не то, о чём вы говорите.
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