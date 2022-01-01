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Киноафиша Фильмы Взаперти Взаперти, 2016: актеры и роли
Shut In Взаперти 2016 / Канада
4.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Взаперти, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фэррен Блэкберн
В ролях
Наоми Уоттс Наоми Уоттс Naomi Watts Оливер Платт Оливер Платт Oliver Platt Дэвид Кабитт David Cubitt Джейкоб Тремблэ Джейкоб Тремблэ Jacob Tremblay Тим Пост Tim Post
Мира
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