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Полёт за мечтой Полёт за мечтой
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Il grande passo / The Big Step

Полёт за мечтой, 2019

2019 / Италия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Летней ночью 1969 года Дарио увидел по ТВ, как первый человек высаживается на Луну. Той ночью, перед тем как исчезнуть без вести, отец сказал Дарио: мечты — это главное, что отличает человека от животного. С тех пор попасть на Луну стало главной мечтой Дарио. Он вырос и прослыл одиноким чудаком в погоне за несбыточным. Однажды, пытаясь запустить самодельную ракету, он устраивает пожар и попадает в тюрьму. Единственный близкий человек, который может ему помочь, — брат по отцу, Марио, с которым тот виделся один раз в жизни. Спустя долгие годы братья воссоединяются — и понимают, что у них одна цель. Невероятная, но исполнимая — ведь теперь они вместе.

6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 7 февраля 2020
Возраст 16+
Режиссер
Антонио Падован
Антонио Падован
В ролях
Джузеппе Баттистон
Джузеппе Баттистон
Роберто Читран
Роберто Читран
Виталиано Тревизан
Стефано Фреси
Стефано Фреси
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Полёт за мечтой 2 постера
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Полёт за мечтой
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