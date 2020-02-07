Полёт за мечтой, 2019

Летней ночью 1969 года Дарио увидел по ТВ, как первый человек высаживается на Луну. Той ночью, перед тем как исчезнуть без вести, отец сказал Дарио: мечты — это главное, что отличает человека от животного. С тех пор попасть на Луну стало главной мечтой Дарио. Он вырос и прослыл одиноким чудаком в погоне за несбыточным. Однажды, пытаясь запустить самодельную ракету, он устраивает пожар и попадает в тюрьму. Единственный близкий человек, который может ему помочь, — брат по отцу, Марио, с которым тот виделся один раз в жизни. Спустя долгие годы братья воссоединяются — и понимают, что у них одна цель. Невероятная, но исполнимая — ведь теперь они вместе.