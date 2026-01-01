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Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Эндрю Нил
Andrew Neil
Киноафиша
Персоны
Эндрю Нил
Эндрю Нил
Andrew Neil
Дата рождения
1 января 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
7.8
Стартап
(2016)
6.6
Учитель
(2020)
6.3
Осторожно, двери закрываются
(2013)
Фильмография Эндрю Нил
6.6
Учитель
драма, мини-сериал
2020, США
6.1
Зола
Zola
комедия, криминал, драма
2020, США
7.8
Стартап
драма, криминал, триллер
2016, США
5.7
Козел
Goat
драма
2016, США
Смотреть трейлер
6.3
Осторожно, двери закрываются
Stand Clear of the Closing Doors
драма
2013, США
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