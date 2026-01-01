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Эндрю Нил Andrew Neil
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Эндрю Нил

Andrew Neil

Дата рождения
1 января 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер

Популярные фильмы

Стартап 7.8
Стартап (2016)
Учитель 6.6
Учитель (2020)
Осторожно, двери закрываются 6.3
Осторожно, двери закрываются (2013)

Фильмография Эндрю Нил

Учитель 6.6
Учитель
драма, мини-сериал 2020, США
Зола 6.1
Зола Zola
комедия, криминал, драма 2020, США
Стартап 7.8
Стартап
драма, криминал, триллер 2016, США
Козел 5.7
Козел Goat
драма 2016, США
Смотреть трейлер
Осторожно, двери закрываются 6.3
Осторожно, двери закрываются Stand Clear of the Closing Doors
драма 2013, США
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