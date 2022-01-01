Наша рецензия

Тёплое, совершенно невинное и воздушное, даже слегка наивное, подобное первому поцелую, кино о трёх взрослых девушках, которые не потеряли веру в настоящую любовь, и стараются сохранить на неё право в безумном мегаполисе, где судьбы людей переплетаются по совершенно безумным законам. По сути, фильм состоит из трёх отдельных новелл с абсолютно разными героинями, чьи взгляды и подход к жизни имеют диаметрально противоположный характер. Однако, все они, как повторяют на протяжении фильма несколько…