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Городские птички Городские птички
Киноафиша Фильмы Городские птички Отзывы о фильме «Городские птички»
Городские птички 2016 / Россия
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Городские птички»

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Наша рецензия

Тёплое, совершенно невинное и воздушное, даже слегка наивное, подобное первому поцелую, кино о трёх взрослых девушках, которые не потеряли веру в настоящую любовь, и стараются сохранить на неё право в безумном мегаполисе, где судьбы людей переплетаются по совершенно безумным законам. По сути, фильм состоит из трёх отдельных новелл с абсолютно разными героинями, чьи взгляды и подход к жизни имеют диаметрально противоположный характер. Однако, все они, как повторяют на протяжении фильма несколько…

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