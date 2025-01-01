История любви десятиклассников Ксении Завьяловой и Бориса Рамзина. Борис написал Ксении письмо, которое она случайно потеряла. Письмо попадает в руки другой девочки, потом в руки учительницы. Начинается скандал. Ксения, не сумев найти в себе силы быть выше пересудов и злословия, совершает попытку самоубийства...
СтранаСССР
Продолжительность1 час 42 минуты
Год выпуска1961
Премьера в мире6 июня 1961
Дата выхода
6 июня 1961
СССР
10 октября 1961
США
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
A esli eto lyubov?, A jeśli to miłość?, But What If This Is Love?, Da li je to ljubav?, Hátha mégis szerelem, If This Be Love, Und wenn das Liebe ist?, А если это любовь?