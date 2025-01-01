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А если это любовь?

A esli eto lyubov? 18+
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О фильме

История любви десятиклассников Ксении Завьяловой и Бориса Рамзина. Борис написал Ксении письмо, которое она случайно потеряла. Письмо попадает в руки другой девочки, потом в руки учительницы. Начинается скандал. Ксения, не сумев найти в себе силы быть выше пересудов и злословия, совершает попытку самоубийства...
Страна СССР
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1961
Премьера в мире 6 июня 1961
Дата выхода
6 июня 1961 СССР
10 октября 1961 США
Производство Мосфильм
Другие названия
A esli eto lyubov?, A jeśli to miłość?, But What If This Is Love?, Da li je to ljubav?, Hátha mégis szerelem, If This Be Love, Und wenn das Liebe ist?, А если это любовь?
Режиссер
Юлий Райзман
В ролях
Жанна Прохоренко
Жанна Прохоренко
Игорь Пушкарев
Андрей Миронов
Андрей Миронов
Евгений Жариков
Евгений Жариков
Александра Назарова
Александра Назарова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb
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