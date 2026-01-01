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Постер фильма Взрослые дети
7.3
Киноафиша Фильмы Взрослые дети
7.3

Взрослые дети

, 1961
Adult Children
СССР / комедия, семейный / 18+
Онлайн
Онлайн
Постер фильма Взрослые дети
7.3

О фильме

Семья Королевых ждала квартиру, можно сказать, всю жизнь. И только когда Анатолий Кузьмич вышел на пенсию, счастье им улыбнулось. Но за это время выросла дочь и теперь выходит замуж...

В ролях

Алексей Грибов
Алексей Грибов
Anatoliy Kuzmich Korolyov
Зоя Федорова
Зоя Федорова
Tatyana Ivanova Korolyova
Лилия Алешникова
Lyusya Korolyova (Vinogradova)
Александр Демьяненко
Александр Демьяненко
Igor Vinogradov
Всеволод Санаев
Всеволод Санаев
Vasili Vasilyevich
Андрей Тутышкин
Андрей Тутышкин
Boris Vladimirovich
Геннадий Бортников
Vlyublyonniy
Николай Граббе
Starshina militsii u parikmakherskoy
Марина Хатунцева
Vlyubennaya
Константин Худяков
Константин Худяков
Molodoy arkhitektor
Режиссер Виллен Азаров
Сценарист Спирина, Валентина Ивановна
Композитор Александр Флярковский
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 6 декабря 1961
Дата выхода
6 декабря 1961 СССР

Где посмотреть фильм

YouTube
Производство Мосфильм
Другие названия
Vzroslye deti, Взрослые дети, Adult Children, Dorosłe dzieci, Erwachsene Kinder, Grown-Up Children, Hijos adultos, Hogar dulce hogar, Két szoba összkomfort, Kurittomat vanhemmat, Suaugę vaikai, Дорослі діти, Enfants adultes

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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