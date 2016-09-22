«Искусственный интеллект. Доступ неограничен»: Рецензия Киноафиши

Личного пространства больше нет, мы живём в новом мире

С 1995 по 2002 год Пирс Броснан снялся в четырёх фильмах про Джеймса Бонда («Золотой глаз» в 1995, «Завтра не умрёт никогда» в 1997, «И целого мира мало» в 1999, «Умри, но не сейчас» в 2002»), поэтому неудивительно, что он может ассоциироваться с этим легендарным персонажем. Но у этого актёра есть и другие запоминающиеся роли, например, «Самый лучший» (2008, реж. Шана Фест), «Выкуп» (2007, реж. Майк Баркер), «Мамма MIA!» (2008, реж. Филлида Ллойд), «Призрак»(2010, реж. Роман Полански) и другие. На экраны выходит фильм «Искусственный интеллект. Доступ неограничен» («I.T.») режиссёра Джона Мура с Броснаном в главной роли. Посмотрим, будет ли эта картина для актёра такой же успешной, как история про Бонда.

Кадр из фильма «Искусственный интеллект. Доступ неограничен»

Сюжет фильма рассказывает про бизнесмена Майкла Ригана, который нанимает в свою компанию квалифицированного IT-специалиста Эда Портера (Джеймс Фрешвилл). Последний показывает себя самым положительным образом, но потом начинает проявлять слишком сильное внимание к дочери Ригана, за что лишается работы. Вообще с самого начала было ощущение, что от этого парня будет ещё немало проблем. Правда, казалось, что в итоге он окажется каким-нибудь двойным агентом, но он оказался простым психопатом.

В итоге получилось, что Риган пытался уберечь дочку от настойчивого поклонника, но сделал только хуже, потому что сообразительный Эд оказался слегка психически нездоровым. Даже не слегка, а сильно, потому что он с помощью умного дома Риганов и других современных технологий пытается превратить жизнь своего бывшего начальника в ад. И у него это неплохо выходит, пока Майкл не начинает сопротивляться. В общем, история запутанная и местами даже жестокая, ведь Эд может натворить что угодно.

Когда Майкл пытается как-то решить проблему с навязчивым Эдом, он призывает для борьбы со злодеем супер-злодея. Вернее, это не злодей, а как раз помощник, но в этом есть какая-то шаблонность: на одного гения в фильмах почти всегда есть другой гений, который сможет победить первого.

Джеймс Фрешвилл (Эд Портер) Кадр из фильма «Искусственный интеллект. Доступ неограничен»

Немного хочется сказать о названии фильма. В оригинале картина называется «I. T.», то есть акцент делается именно на IT-технологиях, о которых в фильме так много говорится. А вот об искусственном интеллекте, который зачем-то решили вставить в название в русском варианте, ничего нет. Это не взбесившийся дом устраивает семье Риганов проблемы, а живой человек. Поэтому такой странный перевод кажется совсем неоправданным. Вообще российские переводчики часто страдают этим, пытаясь вставать в название иностранных фильмов ту информацию, который нет в оригинале.

Кадр из фильма «Искусственный интеллект. Доступ неограничен»

Герой Пирса Броснана получился довольно интересный. Если забыть, что он очень сильно смахивает на Бонда своей холодностью и серьёзностью, можно отметить, что образ, созданный актёром, выглядит настоящим. Неплохо показаны эмоции человека, который вдруг оказывается в ловушке собственного дома; хорошо показано, как его безупречное самообладание сменяется неподдельной паникой.

«Искусственный интеллект. Доступ неограничен» рассказывает о ситуации, похожей на проблемы государственной значимости, но в масштабах одной компании и одной семьи. Но атмосфера серьёзности ничем не проигрывает той же бондиане. В целом, впечатления от картины нейтральные. Нет ничего, что вызвало бы сильное недовольство или безудержный восторг. Для разового просмотра вполне годное кино.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 22 сентября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Искусственный интеллект. Доступ неограничен»