«Искусственный интеллект. Доступ неограничен»: Рецензия Киноафиши
С 1995 по 2002 год Пирс Броснан снялся в четырёх фильмах про Джеймса Бонда («Золотой глаз» в 1995, «Завтра не умрёт никогда» в 1997, «И целого мира мало» в 1999, «Умри, но не сейчас» в 2002»), поэтому неудивительно, что он может ассоциироваться с этим легендарным персонажем. Но у этого актёра есть и другие запоминающиеся роли, например, «Самый лучший» (2008, реж. Шана Фест), «Выкуп» (2007, реж. Майк Баркер), «Мамма MIA!» (2008, реж. Филлида Ллойд), «Призрак»(2010, реж. Роман Полански) и другие. На экраны выходит фильм «Искусственный интеллект. Доступ неограничен» («I.T.») режиссёра Джона Мура с Броснаном в главной роли. Посмотрим, будет ли эта картина для актёра такой же успешной, как история про Бонда.
Сюжет фильма рассказывает про бизнесмена Майкла Ригана, который нанимает в свою компанию квалифицированного IT-специалиста Эда Портера (Джеймс Фрешвилл). Последний показывает себя самым положительным образом, но потом начинает проявлять слишком сильное внимание к дочери Ригана, за что лишается работы. Вообще с самого начала было ощущение, что от этого парня будет ещё немало проблем. Правда, казалось, что в итоге он окажется каким-нибудь двойным агентом, но он оказался простым психопатом.
В итоге получилось, что Риган пытался уберечь дочку от настойчивого поклонника, но сделал только хуже, потому что сообразительный Эд оказался слегка психически нездоровым. Даже не слегка, а сильно, потому что он с помощью умного дома Риганов и других современных технологий пытается превратить жизнь своего бывшего начальника в ад. И у него это неплохо выходит, пока Майкл не начинает сопротивляться. В общем, история запутанная и местами даже жестокая, ведь Эд может натворить что угодно.
Когда Майкл пытается как-то решить проблему с навязчивым Эдом, он призывает для борьбы со злодеем супер-злодея. Вернее, это не злодей, а как раз помощник, но в этом есть какая-то шаблонность: на одного гения в фильмах почти всегда есть другой гений, который сможет победить первого.
Немного хочется сказать о названии фильма. В оригинале картина называется «I. T.», то есть акцент делается именно на IT-технологиях, о которых в фильме так много говорится. А вот об искусственном интеллекте, который зачем-то решили вставить в название в русском варианте, ничего нет. Это не взбесившийся дом устраивает семье Риганов проблемы, а живой человек. Поэтому такой странный перевод кажется совсем неоправданным. Вообще российские переводчики часто страдают этим, пытаясь вставать в название иностранных фильмов ту информацию, который нет в оригинале.
Герой Пирса Броснана получился довольно интересный. Если забыть, что он очень сильно смахивает на Бонда своей холодностью и серьёзностью, можно отметить, что образ, созданный актёром, выглядит настоящим. Неплохо показаны эмоции человека, который вдруг оказывается в ловушке собственного дома; хорошо показано, как его безупречное самообладание сменяется неподдельной паникой.
«Искусственный интеллект. Доступ неограничен» рассказывает о ситуации, похожей на проблемы государственной значимости, но в масштабах одной компании и одной семьи. Но атмосфера серьёзности ничем не проигрывает той же бондиане. В целом, впечатления от картины нейтральные. Нет ничего, что вызвало бы сильное недовольство или безудержный восторг. Для разового просмотра вполне годное кино.
Оксана Рузаева
В российском прокате с 22 сентября 2016
Расписание и покупка билетов на фильм «Искусственный интеллект. Доступ неограничен»