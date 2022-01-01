Любовь одна, 2007

Российская мелодрама «Любовь одна» рассказывает о нелегкой судьбе симпатичной девушки, которая стоит перед непростым выбором. Ольга почти шесть лет живет одна со своей дочкой Машей. Когда-то давно, семь лет назад, у нее произошла в жизни большая женская трагедия. Ее возлюбленный Денис буквально сбежал накануне свадебной церемонии, струсив перед надвигающимися переменами. Через год после этого она познакомилась с умным и обстоятельным Сергеем, от которого впоследствии забеременела. Несмотря на общего ребенка, Ольга не решалась вновь связать свою жизнь с мужчиной. Однако теперь ее решимость пересилила старые раны, и спустя шесть лет она вновь планирует свадьбу на радость Сергею и дочке. В это время Ольгу отправляют в командировку на берег Невы, в славный город Санкт-Петербург. В северной столице происходит неожиданная встреча, пробудившая забытую боль. Героиня случайно встречает Дениса, который давно раскаялся и теперь всерьез желает связать себя узами брака. Нахлынувшие чувства заставляют Ольгу принять опрометчивое решение. Про то, как закончилась эта история, вы можете посмотреть онлайн в нашем интернет-кинотеатре.