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Любовь одна Любовь одна
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Любовь одна, 2007

2007 / Россия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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О фильме

Российская мелодрама «Любовь одна» рассказывает о нелегкой судьбе симпатичной девушки, которая стоит перед непростым выбором. Ольга почти шесть лет живет одна со своей дочкой Машей. Когда-то давно, семь лет назад, у нее произошла в жизни большая женская трагедия. Ее возлюбленный Денис буквально сбежал накануне свадебной церемонии, струсив перед надвигающимися переменами. Через год после этого она познакомилась с умным и обстоятельным Сергеем, от которого впоследствии забеременела. Несмотря на общего ребенка, Ольга не решалась вновь связать свою жизнь с мужчиной. Однако теперь ее решимость пересилила старые раны, и спустя шесть лет она вновь планирует свадьбу на радость Сергею и дочке. В это время Ольгу отправляют в командировку на берег Невы, в славный город Санкт-Петербург. В северной столице происходит неожиданная встреча, пробудившая забытую боль. Героиня случайно встречает Дениса, который давно раскаялся и теперь всерьез желает связать себя узами брака. Нахлынувшие чувства заставляют Ольгу принять опрометчивое решение. Про то, как закончилась эта история, вы можете посмотреть онлайн в нашем интернет-кинотеатре.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2007
Возраст 16+
Режиссер
Игорь Копылов
Игорь Копылов
В ролях
Максим Аверин
Максим Аверин
Екатерина Блинова
Евгений Дятлов
Евгений Дятлов
Марк Гаврилов
Иван Золотухин
Иван Золотухин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь одна 1 постер
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Любовь одна
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