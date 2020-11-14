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Любовь Авроры Любовь Авроры
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Любовь Авроры, 2007

2007 / Украина
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О фильме

Аврора Вишневская считала себя счастливицей, ведь она, казалось, отхватила у жизни выигрышный билет. Любимый мужчина позвал замуж, она ждет ребенка, и впереди только приятные заботы. В действительности же все оказалось совсем не так радужно. Жених оказался подлецом и бросил Аврору прямо в загсе, а от будущего ребенка благополучно открестился. Впереди у Авроры безрадостное будущее матери-одиночки, но она старается держаться – ведь у нее есть остались верные друзья и любимая работа в салоне красоты. Неожиданно на горизонте появляется привлекательный мужчина. Точнее, не на горизонте – а в лифте, где они застряли на пару часов и коротали время, весело напевая песенки. Клим – ведущий популярного ток-шоу – собирается связать судьбу с известной моделью Катей. После сумбурного знакомства в лифте череда случайных встреч постоянно сталкивает Клима с Авророй. 

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1 голос
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2007
Возраст 16+
Режиссер
Герман Дюкарев
В ролях
Максим Аверин
Максим Аверин
Иван Васильев
Егор Дружинин
Егор Дружинин
Михаил Вассербаум
Ирина Ракшина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Любовь Авроры 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Надежда Бор 14 ноября 2020, 20:49
Очень хороший фильм - возможно, комедия, но ни на каждом кадре смешно. Вначале даже грустно и чувство опасности. Возникает оно на первой сцене, где… Читать дальше…
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