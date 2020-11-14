Любовь Авроры, 2007

Аврора Вишневская считала себя счастливицей, ведь она, казалось, отхватила у жизни выигрышный билет. Любимый мужчина позвал замуж, она ждет ребенка, и впереди только приятные заботы. В действительности же все оказалось совсем не так радужно. Жених оказался подлецом и бросил Аврору прямо в загсе, а от будущего ребенка благополучно открестился. Впереди у Авроры безрадостное будущее матери-одиночки, но она старается держаться – ведь у нее есть остались верные друзья и любимая работа в салоне красоты. Неожиданно на горизонте появляется привлекательный мужчина. Точнее, не на горизонте – а в лифте, где они застряли на пару часов и коротали время, весело напевая песенки. Клим – ведущий популярного ток-шоу – собирается связать судьбу с известной моделью Катей. После сумбурного знакомства в лифте череда случайных встреч постоянно сталкивает Клима с Авророй.