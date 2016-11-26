Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Русский крест" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эластико Эластико
Киноафиша Фильмы Эластико Отзывы о фильме «Эластико»
Эластико 2016 / Россия
7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Эластико»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

До недавнего времени Михаил Расходников был известен благодаря своей работе «Марсианин» 2013 года. Точнее, по околомарсианской шумихе, поднятой  российским режиссером – он обвинил одноименную картину Ридли Скотта и роман  Энди Уира в плагиате и подал в суд на «20 Век Фокс». К сожалению, его «дело на миллион» (а точнее, на 50 миллионов рублей) оказалось в проигрыше, а российское кино о красной планете так и не вышло на экраны. Дмитрий…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
SKY 26 ноября 2016, 11:07
Такой сюжетик походу незатейливый)
😏
26 ноября 2016, 11:07 Ответить
Мария Мироненко 21 декабря 2016, 10:39
Фильм очень крутой, с правдивым и очень динамично развивающимся сюжетом. Развязка неожиданная, мы видели ее немного другой, что тоже хорошо.
Женская мудрость как она есть :)
Советую к просмотру с любимым человеком - фильм откроет глаза на многие вещи.
21 декабря 2016, 10:39 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 2 комментария
Иммигрант 2 комментария
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания 8 комментариев
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян 8 комментариев
Шазам!: Ярость богов
Шазам!: Ярость богов 3 комментария
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Зверолэнд
Зверолэнд
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши