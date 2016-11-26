Наша рецензия

До недавнего времени Михаил Расходников был известен благодаря своей работе «Марсианин» 2013 года. Точнее, по околомарсианской шумихе, поднятой российским режиссером – он обвинил одноименную картину Ридли Скотта и роман Энди Уира в плагиате и подал в суд на «20 Век Фокс». К сожалению, его «дело на миллион» (а точнее, на 50 миллионов рублей) оказалось в проигрыше, а российское кино о красной планете так и не вышло на экраны. Дмитрий…