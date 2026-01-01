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Постер фильма Хроника одного дня
7.3
Киноафиша Фильмы Хроника одного дня
7.3

Хроника одного дня

, 1963
Vienos dienos kronika
СССР / драма / 18+
Постер фильма Хроника одного дня
7.3

О фильме

Герои фильма — старый коммунист, скромный служащий Римша и молодой учёный Венцкус. Впервые они сталкиваются в суде, где Римша — народный заседатель, а Венцкус выступает в качестве единственного свидетеля по делу об убийстве. Свидетель не внёс ясности в дело, но от подозрений полностью освобождён. Однако Римша не понимает, почему свидетель не попытался предотвратить убийство, и убеждён в его виновности…

В ролях

Регимантас Адомайтис
Регимантас Адомайтис
Бронюс Бабкаускас
Донатас Банионис
Донатас Банионис
Donatas
Иван Дмитриев
Альгимантас Масюлис
Игорь Озеров
Хенрикас Паулаускас
Эугения Шулгайте
Антанас Шурна
Эльвира Жебертавичюте
Режиссер Витаутас Жалакявичюс
Сценарист Витаутас Жалакявичюс
Композитор Эдуардас Бальсис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1963
Премьера в мире 29 декабря 1963
Дата выхода
7 января 1964 СССР
Другие названия
Vienos dienos kronika, Хроника одного дня, Chronik eines Jahres, Hronika jednog dana, Kronika jednego dnia, The Chronicle of One Day, One-Day Chronicle

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
7.1 IMDb

Отзывы о фильме

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