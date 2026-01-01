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Герои фильма — старый коммунист, скромный служащий Римша и молодой учёный Венцкус. Впервые они сталкиваются в суде, где Римша — народный заседатель, а Венцкус выступает в качестве единственного свидетеля по делу об убийстве. Свидетель не внёс ясности в дело, но от подозрений полностью освобождён. Однако Римша не понимает, почему свидетель не попытался предотвратить убийство, и убеждён в его виновности…
|7 января 1964
|СССР