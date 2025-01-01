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Киноафиша Фильмы Воскресный день в аду

Воскресный день в аду

Savaitgalis pragare 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Беглецы из фашистского концлагеря волею судеб оказываются на пляже рядом с беспечно отдыхающими врагами. С одной стороны, сняв одежду, здесь легче затеряться среди таких же загорающих и купающихся нмецев. С другой – беглецам приходится выдержать чудовищную проверку на мужество и самообладание.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 9 декабря 1987
Дата выхода
5 декабря 1988 СССР
Производство Lietuvos Kinostudija, Lietuvos Kinostudija
Другие названия
Savaitgalis pragare, Воскресный день в аду, Niedziela w piekle, Weekend in Hell
Режиссер
Витаутас Жалакявичюс
В ролях
Владимир Богин
Витаутас Паукште
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
Юозас Будрайтис
Юозас Будрайтис
Видас Пяткявичюс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.5
Оцените 12 голосов
7.4 IMDb
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