Беглецы из фашистского концлагеря волею судеб оказываются на пляже рядом с беспечно отдыхающими врагами. С одной стороны, сняв одежду, здесь легче затеряться среди таких же загорающих и купающихся нмецев. С другой – беглецам приходится выдержать чудовищную проверку на мужество и самообладание.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 38 минут
Год выпуска1987
Премьера в мире9 декабря 1987
Дата выхода
5 декабря 1988
СССР
ПроизводствоLietuvos Kinostudija, Lietuvos Kinostudija
Другие названия
Savaitgalis pragare, Воскресный день в аду, Niedziela w piekle, Weekend in Hell