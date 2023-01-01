Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Все страхи Бо" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ледяной поцелуй Ледяной поцелуй
Киноафиша Фильмы Ледяной поцелуй
Ice kiss / Iskyss

Ледяной поцелуй, 2008

2008 / Норвегия
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Вера – дипломированная медсестра. До по-ступления на работу в Министерство иностранных дел Норвегии она работала в госпитале в Боду, где встретила русского военнопленного Владимира. Оба одинаково ненавидят нацизм, но ещё важнее то, что они безума влюбляются друг в друга. Война закончилась, и они снова встретились в Москве. Узнав об их отношениях, КГБ использует этодля давления на женщину, чтобы вынудитьеё стать русской шпионкой. Пока она сотруд-ничает с ними, её возлюбленному ничего негрозит. Главное в фильме – не то, что и какона делала, а почему она это делала. Этолента о горячем чувстве во времена холодной войны, сильная и любовная поэтическая история на основе реальных событий.

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Режиссер
Кнут Эрик Йенсен
В ролях
Александр Бухаров
Александр Бухаров
Эллен Доррит Петерсен
Эллен Доррит Петерсен
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Юбомирас Лауцявичюс
Пер Эгил Аске
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Поцелуи падших ангелов
Поцелуи падших ангелов (2007)
0
Король Лир
Король Лир (1970)
5.9
Антон
Антон (2019)
8.2
Завод
Завод (2018)
7.4666667
Слепая
Слепая (2014)
6.9
Клиника
Клиника (2006)
4.7
Ты есть...
Ты есть... (1993)
7.8
Богач, бедняк
Богач, бедняк (1982)
7.4
Камень на камень (1971)
7.214286
Никто не хотел умирать
Никто не хотел умирать (1965)
7.2
Хроника одного дня
Хроника одного дня (1963)
7.428571
После жизни
После жизни (2008)
4.2
Постер фильма Ледяной поцелуй 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Синистер. Начало
Синистер. Начало
2023, США, ужасы
Волшебная флейта
Волшебная флейта
2022, Германия, мюзикл
Возрожденные
Возрожденные
2022, США, фантастика, триллер
Мизантроп
Мизантроп
2023, США, боевик, криминал, драма
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App