Ледяной поцелуй, 2008

Вера – дипломированная медсестра. До по-ступления на работу в Министерство иностранных дел Норвегии она работала в госпитале в Боду, где встретила русского военнопленного Владимира. Оба одинаково ненавидят нацизм, но ещё важнее то, что они безума влюбляются друг в друга. Война закончилась, и они снова встретились в Москве. Узнав об их отношениях, КГБ использует этодля давления на женщину, чтобы вынудитьеё стать русской шпионкой. Пока она сотруд-ничает с ними, её возлюбленному ничего негрозит. Главное в фильме – не то, что и какона делала, а почему она это делала. Этолента о горячем чувстве во времена холодной войны, сильная и любовная поэтическая история на основе реальных событий.