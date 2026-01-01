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Фильмография
Эллен Грин
Ellen Greene
Киноафиша
Персоны
Эллен Грин
Эллен Грин
Ellen Greene
Дата рождения
22 февраля 1951
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
8.6
Леон
(1994)
8.4
Мертвые до востребования
(2007)
8.2
Секретные материалы
(1993)
Фильмография Эллен Грин
7.8
Балерины
драма, комедия
2012, США
7.3
Бэтмен: Отвага и смелость
боевик, криминал, фантастика
2008, США
8.4
Мертвые до востребования
драма, детектив, мистика
2007, США
6.9
Герои
боевик, фантастика
2006, США
6.1
Тормоз
The Cooler
драма, мелодрама
2003, США
5.9
Объект любви
Love Object
комедия, ужасы, сказка, триллер
2003, США
7
Один прекрасный день
One Fine Day
мелодрама, комедия
1996, США
8.6
Леон
Léon / Leon
драма, триллер, криминал
1994, Франция
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