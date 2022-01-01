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Прибавьте громкость, 1990: актеры и роли
Pump Up the Volume
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1990 / Канада / США
7.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Вся информация о фильме
Режиссер
Аллан Мойле
Allan Moyle
В ролях
Кристиан Слэйтер
Christian Slater
Скотт Полин
Scott Paulin
Эллен Грин
Ellen Greene
Энни Росс
Энди Романо
Andy Romano
Мими Кеннеди
Mimi Kennedy
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