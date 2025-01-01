Mark HunterЧувствовать себя потерянным в потерянное время в потерянном месте вовсе не значит, что ты потерян.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterМне надоело стыдиться. Мне не страшно быть подавленным и отвергнутым, но стыдиться я не собираюсь. По крайней мере, боль — это реально. Ты смотришь вокруг — и ничего не кажется настоящим, но боль — настоящая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterТеперь я в депрессии. Теперь у меня такое настроение, что хочется покончить с собой, но, к счастью, я слишком подавлен, чтобы заморачиваться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
MarkУ тебя не бывает ощущения, что в Америке всё совсем хреново?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterПросто загляни внутрь себя, и ты увидишь, как я машу тебе сверху нагишом, одетый только в эрекционное кольцо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterГоворят, я ненормальный. Ну конечно, я ненормальный. Мы все ненормальные. А если нет, то почему? Разве эта смесь слепоты и скуки не заставляет тебя сделать что-то безумное? Тогда почему бы не сделать что-то безумное? Это куда разумнее, чем себе голову р#з#р#ть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
NoraЯ говорю — делай. Мне всё равно что, просто делай. Засовывай, дергай, толкай, тяни, говори жёстко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterВсе великие темы уже исчерпаны и превращены в парки развлечений.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterВидишь ли, я не планировал всё так. Мой тупой папаша подарил мне этот коротковолновый приёмник, чтобы я мог просто болтать с друзьями на востоке. Но я никого не мог поймать. Так что я просто представлял, что разговариваю с никем, представлял, что никто не слушает. Может, я воображал, что где-то есть один человек... А потом однажды я проснулся и понял, что никогда не стану нормальным, и сказал себе: «К чёрту всё». Я сказал: «Пусть будет так». И родился Весёлый Гарри Хард-Он. Но я никогда не хотел никому причинить боль. Никому. Прости, Малкольм. Я никогда не говорил: «Не делай этого».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterВидишь ли, чувствовать себя загнанным в угол в загнанном месте в загнанное время — это не значит, что ты сам загнан, если ты меня понимаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterЛадно, теперь это действительно я. Больше прятаться некуда. Слушай, мы все переживаем, нам всем больно. Это просто часть того, что у нас есть глаза и уши. Но помни одно: хуже уже не будет, может стать только лучше. Школа — самое дно. Быть подростком — это отстой! Но в этом и смысл, выжить — вот в чем весь смысл! Сдаваться не сделает тебя сильным, сильным делает жизнь. Так что держись и не сдавайся. Я знаю, что значит ненавидеть и насмехаться. Я из поколения «зачем стараться». Но почему я вышел сюда сегодня, а ты? Потому что настало время. Всё начинается с нас, не с политиков, не с экспертов и учителей, а с нас. С тебя и со мной. С тех, кому это нужнее всего. Я должен верить всем сердцем, что весь мир жаждет исцеления. Даже деревья, сама земля кричат об этом. Ты слышишь это повсюду. Такое же исцеление, которое я отчаянно искал и, наконец, чувствую, что оно началось — с тобой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterУ меня есть кое-что, что я хочу тебе показать.
NoraОн больше, чем детская ручка?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterЛадно, по делу. У меня есть моя диетическая Пепси со вкусом дикой вишни, и, эээ, жвачка Black Jack! И у меня есть это чувство. Ммм, да, это знакомое чувство? Что-то нехорошее творится там снаружи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterУгадай, кто это? Уже десять часов, интересно, где твои родители?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterНу, если бы я хоть что-то понимал в любви, я бы сейчас там был и делал её, а не сидел здесь и не трепался с вами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Hunter«Дорогой Гарри, думаю, ты скучный и надоедливый и держишь себя слишком высоко.» Конечно, многие из вас, наверное, думают, что это письмо я отправил себе. «Я думаю, учёба в порядке, если смотреть на неё правильно. Я, правда, люблю твою музыку, но мне действительно не понимаю, почему ты не можешь радоваться хотя бы на секунду.» Скажу тебе, раз ты спросил. Я только что прибыл в этот глупый пригород. У меня нет друзей, денег, ни машины, ни водительских прав. И даже если бы у меня были права, всё, что я могу делать, — ездить в какой-то глупый молл. Может, если повезёт, поиграть в f###### видеоигры, покурить косяк и стать тупым. Видишь, больше ничего не происходит. Всё достойное уже сделано. Все великие темы исчерпаны. Превратились в парки развлечений. Так что жить в середине полностью истощённого десятилетия, где нечего ждать и некому на кого равняться, не кажется мне особенно радостным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MurdockИзвините. Я только что нашёл граффити на крыше кафетерия, их сейчас сносят.
Loretta CreswoodЧто там написано?
MurdockКресвуд — паразитский му#к.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterЯ посвящаю эту необычную песню необычному человеку, который заставляет меня чувствовать себя... необычно.
[исполняет «Почему я не могу влюбиться?»]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterСлышал про какого-то пацана, который сделал что-то глупое, отчаянное; что же на него нашло? Как он мог сделать такую ужасную вещь? На самом деле всё очень просто. Подумай о жизни подростка — у тебя есть родители, учителя, которые говорят, что делать, есть фильмы, журналы и ТВ, которые диктуют, что делать, но ты знаешь, что нужно сделать. Твоя задача, твоя цель — быть принятым, найти классную девушку, придумать что-то великое на всю оставшуюся жизнь. А что если ты в замешательстве и не можешь представить карьеру? Что если ты не очень симпатичный и не можешь найти девушку? Видишь ли, никто этого не хочет слышать. Но ужасная правда в том, что быть молодым иногда менее приятно, чем быть мёртвым.
MarkМы все переживаем, нам всем больно. Это просто часть того, что у тебя есть глаза и уши. Но помни одну вещь — хуже уже не станет, может быть только лучше. Школа — это дно, быть подростком — отстой, но в этом и смысл, выжить — вот в чем весь смысл. Сдаваться не сделает тебя сильнее, жить — сделает. Так что держись и не сдавайся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterЯ знаю, что все мои охочие до приключений слушатели с ума сойдут, если я позвоню той самой даме с надписью «ешь меня, бей меня». Но нет! Потому что она никогда не оставляет свой номер.
NoraНе повезло, извращенец.
Mark HunterВсегда одна и та же красная бумага, те же красивые чёрные буквы. Наверное, она во многом похожа на меня — легенда в собственных глазах. Хе-хе-хе. Но знаешь, в реальной жизни она, наверное, не такая дикая. Думаю, она немного застенчивая, как многие из нас, быстро шагающих по коридорам, делающих вид, что опаздывают на пару, притворяющихся занятыми. Эй, поэтесса, ты правда такая крутая? Ты там? Слушаешь?
NoraЯ всегда здесь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
NoraЯ — та самая «Ешь меня, бей меня».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterОни думают, что ты капризный, заставь их думать, что ты сумасшедший. Пусть боятся, что ты сорвёшься. Говорят, у тебя характер — покажи им настоящий характер.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterМне нравится мысль, что голос может просто прийти куда-то, без приглашения, и зависнуть, как грязная мысль в чистой голове. Может, мысль — это как вирус, знаешь, она может... она может... убить все здоровые мысли и просто захватить власть. Это было бы серьёзно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterГовори жёстко, мне нравится. Это как грязная мысль в чистой голове.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterО, нет, только не опять. Существо шевелится. Боже, кажется, сейчас будет фонтан. Это уже шестой раз за час.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterЯ везде. Я внутри каждого из вас. Просто загляните внутрь — и я буду там, машу вам, голый, в одном лишь эрекционном кольце, хе-хе-хе. Вау, как быстро летит время, когда ты на бегу. Пора мне идти, под эту необычную песню, которую я посвящаю необычному человеку, который заставляет меня чувствовать себя немного необычно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterПомни, дорогая, я чуяю ложь, как вонючку в машине.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hard HarryИногда быть молодым — это не так весело, как быть мёртвым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterВставайте в столовой и колите их пластмассовыми вилками.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Loretta CreswoodРазве ты не понимаешь, что нет ничего важнее хорошего образования?
Brian HunterКроме базового права на него.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterВ реальной жизни я мог быть тем самым анонимным ботаном, который сидит напротив тебя на химии и пялится на тебя так, что аж зубы сводит. Потом, когда ты оборачиваешься, он пытается улыбнуться, но улыбка выходит корявой. Ты просто думаешь: "Как жалко". Потом он отводит взгляд и больше никогда не смотрит на тебя.
Mark HunterВидишь ли, больше ничего не остаётся. Всё стоящее уже сделано. Все великие темы жизни исчерпаны, превратились в парки развлечений. Так что я не могу назвать радостным жить посреди полностью выдохшегося десятилетия, когда ждать нечего, а на кого равняться — тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nora DiniroЯ тебя знаю. Не по имени, а по игре. Я знаю, кто ты на самом деле. Приходи ко мне, или я приду к тебе. Расслабься, я не из таких! Ну, разве что иногда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Корреспондент №2Этот ящик зарегистрирован на имя?
Служащий почтыДа, конечно, этот ящик зарегистрирован на имя, но я не могу вам его выдать.
Детектив №1[показывает значок полицейского]А мне можете.
Служащий почтыДа, сэр, я могу достать его для вас... мгновенно. Этот ящик зарегистрирован на имя мистера Чарльза Ю. Фарли, 112 Кресент.
Корреспондент №2Но это адрес школы!
Детектив №1Ха, Чак Ю. Фарли!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark HunterСегодня у нас двенадцатое из ста занятий с твоим телом, когда ты совсем один. Ну что, готов услышать невероятный звук Харда Харри, когда он кончает себе в лицо?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nora DiniroВидишь, ты можешь говорить, когда захочешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Hunter[своим слушателям после того, как его перебрали родители]Извините, друзья, технические неполадки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MarkНапример, если предположить, что есть рай, кто вообще захочет туда попасть? Понимаешь? Вот подумай: классно, сидишь себе на облачке. Тихо, спокойно. Ни учителей, ни родителей... но знаешь что... делать там нечего! Это чертовски скучно!