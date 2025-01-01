Ладно, теперь это действительно я. Больше прятаться некуда. Слушай, мы все переживаем, нам всем больно. Это просто часть того, что у нас есть глаза и уши. Но помни одно: хуже уже не будет, может стать только лучше. Школа — самое дно. Быть подростком — это отстой! Но в этом и смысл, выжить — вот в чем весь смысл! Сдаваться не сделает тебя сильным, сильным делает жизнь. Так что держись и не сдавайся. Я знаю, что значит ненавидеть и насмехаться. Я из поколения «зачем стараться». Но почему я вышел сюда сегодня, а ты? Потому что настало время. Всё начинается с нас, не с политиков, не с экспертов и учителей, а с нас. С тебя и со мной. С тех, кому это нужнее всего. Я должен верить всем сердцем, что весь мир жаждет исцеления. Даже деревья, сама земля кричат об этом. Ты слышишь это повсюду. Такое же исцеление, которое я отчаянно искал и, наконец, чувствую, что оно началось — с тобой.