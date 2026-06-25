Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
В центре истории — несколько сюжетных линий, которые переплетаются в хаотичную и забавную историю выживания в джунглях. Полицейские Джай Бакши и Сандхья выслеживают опасного преступника Раджа Соланки. Одновременно эксцентричный доктор Гхунгру затевает в джунглях масштабную аферу: он организует фиктивные съёмки блокбастера стоимостью 2000 крор, чтобы под этим прикрытием разоблачить международный синдикат. В итоге реальная полицейская облава, бандитские разборки и съёмочный хаос создают безумную смесь.
|25 июня 2026
|Бахрейн
|26 июня 2026
|Великобритания
|15
|25 июня 2026
|Германия
|26 июня 2026
|Гонконг
|9 июля 2026
|Израиль
|26 июня 2026
|Индия
|U/A 16+
|26 июня 2026
|Ирландия
|15A
|27 июня 2026
|Непал
|26 июня 2026
|Новая Зеландия
|M
|26 июня 2026
|ОАЭ
|18TC
|25 июня 2026
|Оман
|25 июня 2026
|Саудовская Аравия
|3 июля 2026
|Чехия
|26 июня 2026
|ЮАР