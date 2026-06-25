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Постер фильма Добро пожаловать в джунгли
4.8
Добро пожаловать в джунгли - Трейлер
Киноафиша Фильмы Добро пожаловать в джунгли
4.8

Добро пожаловать в джунгли

, 2026
Welcome to the Jungle
Индия / боевик, комедия / 16+
Трейлеры
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Постер фильма Добро пожаловать в джунгли
4.8
Пойду 0
Не пойду 0
Добро пожаловать в джунгли - Трейлер
Добро пожаловать в джунгли  Трейлер

О фильме

В центре истории — несколько сюжетных линий, которые переплетаются в хаотичную и забавную историю выживания в джунглях. Полицейские Джай Бакши и Сандхья выслеживают опасного преступника Раджа Соланки. Одновременно эксцентричный доктор Гхунгру затевает в джунглях масштабную аферу: он организует фиктивные съёмки блокбастера стоимостью 2000 крор, чтобы под этим прикрытием разоблачить международный синдикат. В итоге реальная полицейская облава, бандитские разборки и съёмочный хаос создают безумную смесь.

В ролях

Акшай Кумар
Акшай Кумар
Vishwajeet Kohli
Сунил Шетти
Yeda Anna
Аршад Варси
Romeo
Жаклин Фернандес
Jenny Sinha
Диша Патани
Диша Патани
Nadia
Равина Тандон
Zoya
Джеки Шрофф
Пареш Раваль
Dr. Ghungroo
Лара Датт
Tejasvini
Фарида Джалал
Фарида Джалал
Мукеш Тивари
Yashpal Sharma
Режиссер Ахмед Кхан
Сценарист Фархад Самджи, Нирадж Вора
Композитор Vikram Montrose, Anand Raj Anand, Саджид-Ваджид, Ваджид Али, Anand Raaj Anand, Meet Bros, Vikram Montrose, NDS, Sajid-Wajid
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 44 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 25 июня 2026
Дата выхода
25 июня 2026 Бахрейн
26 июня 2026 Великобритания 15
25 июня 2026 Германия
26 июня 2026 Гонконг
9 июля 2026 Израиль
26 июня 2026 Индия U/A 16+
26 июня 2026 Ирландия 15A
27 июня 2026 Непал
26 июня 2026 Новая Зеландия M
26 июня 2026 ОАЭ 18TC
25 июня 2026 Оман
25 июня 2026 Саудовская Аравия
3 июля 2026 Чехия
26 июня 2026 ЮАР
Сборы в мире $2 158 406
Производство Base Industries Group, Cape of Good Films, Seeta films
Другие названия
Welcome to the Jungle, Добро пожаловать в джунгли

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 14 голосов
4.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Добро пожаловать в джунгли - Трейлер
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