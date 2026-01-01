Mark runs a pirate radio station and causes an uproar when he speaks his mind and enthralls fellow teens.
CountryCanada / USA
Runtime1 hour 42 minutes
Production year1990
World premiere22 August 1990
Release date
22 August 1990
Russia
16+
3 January 1991
Australia
5 December 1990
France
23 May 1991
Germany
23 August 1991
Great Britain
15
20 December 1990
Ireland
22 August 1990
Kazakhstan
7 June 1991
Netherlands
19 April 1991
Sweden
22 August 1990
USA
22 August 1990
Ukraine
MPAAR
Worldwide Gross$11,541,758
ProductionNew Line Cinema, SC Entertainment
Also known as
Pump Up the Volume, Suban el volumen, Прибавьте громкость, Adj rá kakaót!, Da mai tare!, Dynamose to, Hart auf Sendung, Høy puls, Mässav raadiojuht, Plein volume, Pump Up the Volume - Alza il volume, Rebelión en las ondas, Um Som Diferente, Volume no Máximo, Więcej czadu, Y a-t-il une vie après le lycée?, Yön äänet, Δυνάμωσέ το, Врубай на повну котушку, Увеличете децибелите, 今夜はトーク・ハード