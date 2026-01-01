Menu
Poster of Pump Up the Volume
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 7.2
2 posters
Kinoafisha Films Pump Up the Volume

Pump Up the Volume

Pump Up the Volume 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Mark runs a pirate radio station and causes an uproar when he speaks his mind and enthralls fellow teens.
Country Canada / USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 1990
World premiere 22 August 1990
Release date
22 August 1990 Russia 16+
3 January 1991 Australia
5 December 1990 France
23 May 1991 Germany
23 August 1991 Great Britain 15
20 December 1990 Ireland
22 August 1990 Kazakhstan
7 June 1991 Netherlands
19 April 1991 Sweden
22 August 1990 USA
22 August 1990 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $11,541,758
Production New Line Cinema, SC Entertainment
Also known as
Pump Up the Volume, Suban el volumen, Прибавьте громкость, Adj rá kakaót!, Da mai tare!, Dynamose to, Hart auf Sendung, Høy puls, Mässav raadiojuht, Plein volume, Pump Up the Volume - Alza il volume, Rebelión en las ondas, Um Som Diferente, Volume no Máximo, Więcej czadu, Y a-t-il une vie après le lycée?, Yön äänet, Δυνάμωσέ το, Врубай на повну котушку, Увеличете децибелите, 今夜はトーク・ハード
Director
Allan Moyle
Cast
Christian Slater
Christian Slater
Scott Paulin
Ellen Greene
Annie Ross
Andy Romano
Cast and Crew
Film rating

7.4
Rate 12 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Stills
