Country Canada / USA

Runtime 1 hour 42 minutes

Production year 1990

World premiere 22 August 1990

MPAA R

Worldwide Gross $11,541,758

Production New Line Cinema, SC Entertainment

Also known as

Pump Up the Volume, Suban el volumen, Прибавьте громкость, Adj rá kakaót!, Da mai tare!, Dynamose to, Hart auf Sendung, Høy puls, Mässav raadiojuht, Plein volume, Pump Up the Volume - Alza il volume, Rebelión en las ondas, Um Som Diferente, Volume no Máximo, Więcej czadu, Y a-t-il une vie après le lycée?, Yön äänet, Δυνάμωσέ το, Врубай на повну котушку, Увеличете децибелите, 今夜はトーク・ハード