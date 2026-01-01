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Лариса Малеванная
Larisa Malevannaya
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Лариса Малеванная
Лариса Малеванная
Larisa Malevannaya
Дата рождения
22 января 1939
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой боевиков
В каком театре играет
Краснодарский молодежный театр
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Биография Ларисы Малеванной
Родилась 22 января 1939 года. Федоровка, Ростовская область, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
7.9
Весенние перевертыши
(1975)
7.8
Оттепель
(2013)
7.4
Апостол
(2008)
Фильмография Ларисы Малеванной
6.5
Кукольный дом
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драма
2024, Россия
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6.2
До скорой встречи
See you soon
мелодрама, драма
2019, США
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Рецензия
Личное пространство
драма, мелодрама
2018, Россия
5.9
Две женщины
Mesyats v derevne
драма
2014, Россия / Франция / Латвия / Великобритания
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7.8
Оттепель
драма, мелодрама
2013, Россия
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Солнцекруг
драма
2012, Россия
6.9
Видримасгор, или История моего космоса
Vidrimasgor
комедия
2009, Россия
7.4
Апостол
боевик, военный, исторический
2008, Россия
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Другие проекты Ларисы Малеванной
12+
Чудики
Информация
Новости личной жизни Ларисе Малеванной
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