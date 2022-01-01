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Лариса Малеванная
Лариса Малеванная
О персоне
Фильмография
Лариса Малеванная
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Дата рождения
22 января 1939
Возраст
83 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Ларисы Малеванной
Родилась 22 января 1939 года. Федоровка, Ростовская область, СССР (Россия).
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Фильмография Ларисы Малеванной
До скорой встречи
мелодрама, драма
2019, США
6.0
Две женщины
драма
2014, Россия / Франция / Латвия / Великобритания
5.0
Видримасгор, или История моего космоса
комедия
2009, Россия
6.0
Поводырь
драма
2007, Россия
4.0
Городской пейзаж
мелодрама
2007, Украина
7.0
Интердевочка
драма, мелодрама
1989, Швеция / СССР
7.0
Рафферти
драма
1980,
7.0
Весенние перевертыши
драма
1975,
8.0
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