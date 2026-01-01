Урожай картошки не прорастет даже в сыром погребе: с клубнями кладу одну веточку и радуюсь — пролежат крепкие до весны

Не покупаю дорогой спрей для обуви: смешиваю 2 копеечных компонента — и ботинки осенью не боятся луж

«Горящих» туров в Египет больше не ждите: узнали у турагента, куда зимой 2027-го лететь за морем

«Цепляет дуэтом главных героев»: 2 крепких детектива, которые стоит достать из архива — Брагин и Шибанов точно бы посмотрели

Налил чай неспеша – стала жизнь хороша! Угадайте 5 фильмов СССР по застолью с чайником и чашками

244 600 000 часов просмотра на пятерых: какие фильмы сейчас захватили топ Netflix — идеальный вариант на вечер

«Шансы есть, и немаленькие»: Борисова ждет настоящая «война» за главный «Оскар» – в соперниках Бэтмен, Одиссей и даже Зимний Солдат из Marvel

«Дюну 3» жду с мокрыми глазами, ведь фрименам в ней уготован бесславный конец: и погубят их даже не Харконнены

Сложный тест для тех, кто вырос в СССР: вспомните 6 великих советских мультфильмов только по титрам

Сюжет новых «Трех богатырей» написали с помощью ИИ: после «Гусей-лебедей» на арену выйдет новый злодей