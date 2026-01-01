2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
2026, Россия, приключения, биография, драма
2009, США, фэнтези, мелодрама
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
2019, США, боевик, фантастика
2026, Россия, анимация, приключения, семейный
2026, Россия, боевик, фантастика
2026, Россия, семейный, фэнтези
2026, США, приключения, драма
2026, Германия / США, ужасы, боевик
2026, Франция / Бельгия, анимация
2008, США, фэнтези, мелодрама
Урожай картошки не прорастет даже в сыром погребе: с клубнями кладу одну веточку и радуюсь — пролежат крепкие до весны
Не покупаю дорогой спрей для обуви: смешиваю 2 копеечных компонента — и ботинки осенью не боятся луж
«Цепляет дуэтом главных героев»: 2 крепких детектива, которые стоит достать из архива — Брагин и Шибанов точно бы посмотрели
244 600 000 часов просмотра на пятерых: какие фильмы сейчас захватили топ Netflix — идеальный вариант на вечер
«Шансы есть, и немаленькие»: Борисова ждет настоящая «война» за главный «Оскар» – в соперниках Бэтмен, Одиссей и даже Зимний Солдат из Marvel
«Дюну 3» жду с мокрыми глазами, ведь фрименам в ней уготован бесславный конец: и погубят их даже не Харконнены
Сюжет новых «Трех богатырей» написали с помощью ИИ: после «Гусей-лебедей» на арену выйдет новый злодей