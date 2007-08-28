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Городской пейзаж Городской пейзаж
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Городской пейзаж, 2007

2007 / Украина
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Судьба главной героини, юной девушки Лены Ситниковой, во многом предопределена: она выросла в семье врачей и после окончания школы должна продолжить семейную традицию и пойти учиться в медицинский институт. Так она и сделала, но вскоре после начала учебы Лена знакомится с художником Левой и неожиданно для себя увлекается живописью. У Левы творческий кризис, он размышляет о своем таланте и о том, правильно ли он сделал, что посвятил себя искусству. А Лена, напротив, настолько проникается новым для себя чувством прекрасного, что решает бросить учебу в медицинской академии и заняться творчеством. Такая перспектива не устраивает родителей девушки, и они делают все, чтобы заставить ее вернуться к медицине…

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 28 августа 2007
Возраст 16+
Режиссер
Елена Голосий
В ролях
Лариса Малеванная
Лариса Малеванная
Евгений Ганелин
Евгений Ганелин
Сергей Романюк
Дмитрий Богдан
Дмитрий Богдан
Александр Вертинский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Городской пейзаж 1 постер
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