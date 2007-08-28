Городской пейзаж, 2007

Судьба главной героини, юной девушки Лены Ситниковой, во многом предопределена: она выросла в семье врачей и после окончания школы должна продолжить семейную традицию и пойти учиться в медицинский институт. Так она и сделала, но вскоре после начала учебы Лена знакомится с художником Левой и неожиданно для себя увлекается живописью. У Левы творческий кризис, он размышляет о своем таланте и о том, правильно ли он сделал, что посвятил себя искусству. А Лена, напротив, настолько проникается новым для себя чувством прекрасного, что решает бросить учебу в медицинской академии и заняться творчеством. Такая перспектива не устраивает родителей девушки, и они делают все, чтобы заставить ее вернуться к медицине…