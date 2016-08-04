«Где дракон?»: Рецензия Киноафиши

Дженет и её дракон

В прокат на этой неделе выходит сразу два китайских мультфильма, и один из них – «Где дракон?» от постановщика визуальных эффектов Синг-Чунг Фу, работавшего над «Беовульфом». В последнее время рынок анимации в Китае разрастается, и уже чуть ли не каждый месяц в прокате появляется новый мультфильм из Поднебесной. Что и понятно, ведь никак иначе не проработать слабые места. Да и слабыми они, скорее, выглядят лишь на фоне чего-то, так как в стране родные мультфильмы проходят с большим кассовым успехом. Взять хотя бы недавних «Мишек Буни», которые обогнали в прокате седьмой эпизод «Звёздных войн». Вот и «Где дракон?» уже успел собрать более 3,5 миллионов юаней, а теперь добрался и до отечественных кинозалов.

Кадр из мультфильма «Где дракон?»

В отличие от голливудских мультиков, которые создаются для просмотра по всему мир, другие страны пытаются привнести в свои творения как можно больше собственного быта и культуры. Взять хотя бы нашу «Мельницу» с «Тремя Богатырями» и «Иваном Царевичем и Серым Волком». В Китае ситуация такая же. В прошлом году, например, на экраны вышел мультфильм «Король обезьян», основанный на древнейшем народном романе «Путешествие на Запад». В случае с «Драконом» перед вами предстанет ещё один островок китайской культуры, да ещё и такой, который является плотно устоявшейся ассоциацией со страной. Речь идёт о Китайском гороскопе, соответственно, главными героями этой истории стали знаки зодиака.

Кадр из мультфильма «Где дракон?»

В Небесной Империи царит гармония, благодаря союзу Феникса и Дракона. Но неожиданно последнего похищают, что выливается в ужасные последствия для жителей Земли. А всё дело в тараканах, которые отчаянно хотят места под Солнцем. И если всё у них пройдёт гладко, то вместо двенадцати разных зверюшек в гороскопе будет двенадцать тараканов. Но, благо, девочка по имени Дженет находит чешуйку того самого Дракона, а потому все животные стекаются к ней домо, чтобы вместе отправиться вызволять товарища.

Кадр из мультфильма «Где дракон?»

К сюжету также приплетается драма после того, как все родившиеся под знаком Дракона внезапно поддаются безумству. Одной из таких несчастных становится мама главной героини, которая превращается в жестокую и холодную женщину, порицающую мужа и отказывающуюся от своего ребёнка. Вообще, эта ситуация выглядит довольно жестоко для детского мультфильма, но, видимо, авторы посчитали, что воспитательный эффект от увиденного таким образом будет сильнее. Но даже несмотря на присутствие в сюжете проблемы взаимоотношений детей и родителей, тут нашлось место и для низкосортного юмора, наподобие газов и справления нужды. К сожалению, без этого сейчас обходится мало мультфильмов, поэтому остаётся просто молча смириться.

Кадр из мультфильма «Где дракон?»

В любом случае очень сложно разглагольствовать о картине, которая вряд ли найдёт отклик у кого-то старше 6 лет, да и сравнивать её не с чем, потому что в техническом плане не только китайцам далеко до совершенства, когда речь идёт о массовой и трёхмерной анимации. Приятно, что самобытные мультфильмы существуют, ведь именно с их помощью можно поделиться с миром своими национальными особенностями. Однако зачастую такой материал имеет большой успех только в родной стране, но за её пределами такого же ажиотажа не вызывает. И для российского зрителя, даже самого маленького, поиски пропавшего Дракона станут не более чем проходной картиной, на которую можно сводить ребёнка в том случае, если ничего более привлекательного в репертуаре кинотеатра не найдётся.

Кадр из мультфильма «Где дракон?»

В российском прокате с 4 августа 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Где дракон?»

Трошина Олеся