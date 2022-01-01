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Мария Грубер
Мария Грубер
Marie Gruber
О персоне
Фильмография
Мария Грубер
Marie Gruber
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Дата рождения
11 июня 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Мария Грубер
Родилась 11 июня 1955 года. Вупперталь, Германия.
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Фильмография Мария Грубер
Франц
драма
2016, Германия / Франция
7.0
Мои слова, моя ложь, моя любовь
комедия, мелодрама
2009, Германия
7.0
Жизнь других
драма
2006, Германия
7.0
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