«Франц»: Рецензия Киноафиши

Другой Озон: иллюзии, прощение и любовь

В новой ленте Франсуа Озона оживают раны послевоенной Европы начала прошлого века, соединенные с тайной и глубокими нюансами человеческих взаимоотношений. И уже словно бы само собой подразумевалось, что история не для всех (все-таки режиссер раньше делал авторское кино). Однако “Франц” изящно уклоняется от арт-хаусных маркеров и открывает нового Озона: прежнего и в то же время другого - чуть более прямолинейного и сентиментального.

1919 год, немецкий провинциальный городок. Девушка по имени Анна каждый день навещает могилу Франца, своего погибшего на французской земле жениха. Однажды на кладбище она видит молодого француза Адриена, который рассказывает героине, что встретил Франца еще до войны в Париже и был с ним дружен. Анна знакомит его с семьей жениха, и отец с матерью с жадностью вслушиваются в рассказы о сыне. Ждать понимания от окружающих не приходится: во всеобщем сознании поверженная Германия и Франция - до сих пор кровные враги, поэтому презрение преследует молодого человека по пятам. Но ему, кажется, все равно: Адриен приехал, чтобы сбросить с сердца страшную тайну. Он пытается это сделать, но не находит сил.

Кадр из фильма “Франц”

Во “Франце” Озон практически реинкарнирует “Недопетую колыбельную” Любича, успешно переносясь и сюжетно, и картинкой на 80 лет тому назад. И вместе с картинкой воссоздан самый дух кинематографа ранних 30-х, в котором герои были прекрасны и прямодушны, а муки совести и чувство вины доставляли им нечеловеческие страдания.

Адриен Пьера Нинэ принимает на себя муки, но выясняет, что сделать больно тем, кто к нему привязался, не может. И это веская причина поговорить о лжи во спасение (сам Озон настаивал, что картина именно об этом). В сегодняшних реалиях Адриена можно было окрестить чудаком, и Нинэ как нельзя лучше подходит под типаж - одному из лучших на сегодня драматических актеров уже приходилось воплощать человеческие крайности (гениальный кутюрье в “Ив Сен-Лоране”, запутавшийся безумец-писатель в “Идеальном мужчине”). Образ же его партнерши Паулы Бир - не крайности, а скорее, золотая середина, которая, тем не менее, не становится от этого скучной - ведь за мудростью и твердостью - все та же молодая жажда жизни, не до конца похороненная вместе с Францем. В этом смысле невероятно интересно следить за тем, как появление Адриена начнет ее менять.

Кадр из фильма “Франц”

Ложь открывает двери тому, что начинается вполне как мелодрама - в черно-белой реальности вспышками появляются рассказы персонажа - Париж 1915 года, двое друзей танцуют на студенческих вечеринках, блуждают по залам Лувра, рассматривают картины Мане и взахлеб читают стихи Верлена. Эти несуществующие воспоминания - не только понятная тоска по прекрасному и утраченному - здесь есть еще кое-что важное. Речь - о целительной, спасительной иллюзии, которую одни дарят другим, чтобы те могли во что-то верить. Так, Анна не решится открыть родителям Франца тайну Адриена - ей предстоит жить с этим самой. Жить и выбирать - позволить новому чувству захватить себя или продолжать вечный траур.

Здесь мелодрама делает заметный нырок в высокие и тонкие материи и очерчивает мощный режиссерский бэкграунд, отсылающий нас к тому, о чем так много написано у Достоевского - древнему вопросу прощения. Такому же древнему, как болезненная тема войны. Поэтому “Франц”, буквально выросший из всего этого, - картина пацифистская, и ей не вредят ни сентиментальность, ни простота, ни немного наивный уход в в эскапизм.

Кадр из фильма “Франц”

Александра Подольникова

В российском прокате с 13 октября

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