В новой ленте Франсуа Озона оживают раны послевоенной Европы начала прошлого века, соединенные с тайной и глубокими нюансами человеческих взаимоотношений. И уже словно бы само собой подразумевалось, что история не для всех (все-таки режиссер раньше делал авторское кино). Однако “Франц” изящно уклоняется от арт-хаусных маркеров и открывает нового Озона: прежнего и в то же время другого - чуть более прямолинейного и сентиментального. 1919 год, немецкий провинциальный городок.…
Хороший фильм.
Избитый приём смена цветного и ч/б кадра в зависимости от внутреннего состояния героев.
Очень деликатно показали, чем живёт то самое большинство в Европе, которое и решило, чем в последовавшие годы заниматься. И главные герои кинокартины с пережитыми ими "трагедиями" ничего не решали в истории, как известно.
резюме: фильм обязательно скачаю и пересмотрю.
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