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Франц Франц
Киноафиша Фильмы Франц Отзывы о фильме «Франц»
Frantz Франц 2016 / Германия / Франция
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Франц»

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Наша рецензия

В новой ленте Франсуа Озона оживают раны послевоенной Европы начала прошлого века, соединенные с тайной и глубокими нюансами человеческих взаимоотношений. И уже словно бы само собой подразумевалось, что история не для всех (все-таки режиссер раньше делал авторское кино). Однако “Франц” изящно уклоняется от арт-хаусных маркеров и открывает нового Озона: прежнего и в то же время другого - чуть более прямолинейного и сентиментального. 1919 год, немецкий провинциальный городок.…

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alex 17 октября 2016, 23:57
Наверное, для кого-то этот фильм покажется шедевральным. Да, наверное, и качественное видео, и спокойный размеренный ритм течения сюжета, и типажи героев подкупают. Но трикотаж такой в описываемые года не нашивали, скрипка была тогда ещё без такого подбородника и куча нестыковок других. А главное, для русского зрителя была трагедия первой мировой у А.Толстого ярче показана в "Хождении по мукам". Наверное, я придираюсь.
Хороший фильм.
Избитый приём смена цветного и ч/б кадра в зависимости от внутреннего состояния героев.
Очень деликатно показали, чем живёт то самое большинство в Европе, которое и решило, чем в последовавшие годы заниматься. И главные герои кинокартины с пережитыми ими "трагедиями" ничего не решали в истории, как известно.

резюме: фильм обязательно скачаю и пересмотрю.
17 октября 2016, 23:57 Ответить
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