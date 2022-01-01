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Франц
Франц, 2016: актеры и роли
Frantz
Франц
2016 / Германия / Франция
Трейлер
7.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Франц, 2016: актеры и роли
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Режиссер
Франсуа Озон
Francois Ozon
В ролях
Пьер Нинэ
Pierre Niney
Йохан фон Бюлов
Johann von Bülow
Сирил Клер
Cyrielle Claire
Паула Бир
Paula Beer
Эрнст Штецнер
Ernst Stötzner
Мария Грубер
Marie Gruber
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