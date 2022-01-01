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Франц Франц
Киноафиша Фильмы Франц Франц, 2016: актеры и роли
Frantz Франц 2016 / Германия / Франция
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Франц, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франсуа Озон Франсуа Озон Francois Ozon
В ролях
Пьер Нинэ Пьер Нинэ Pierre Niney Йохан фон Бюлов Йохан фон Бюлов Johann von Bülow Сирил Клер Сирил Клер Cyrielle Claire Паула Бир Паула Бир Paula Beer Эрнст Штецнер Эрнст Штецнер Ernst Stötzner Мария Грубер Мария Грубер Marie Gruber
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