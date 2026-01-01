Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Аксель Вандтке
Axel Wandtke
Киноафиша
Персоны
Аксель Вандтке
Аксель Вандтке
Axel Wandtke
Дата рождения
1 января 1959
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Дрезден, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.5
Франц
(2016)
7.0
Раскрытие
(1989)
6.5
Земля под моими ногами
(2019)
Фильмография Аксель Вандтке
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2019
2016
1989
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.5
Земля под моими ногами
Der Boden unter den Füssen / The Ground Beneath My Feet
драма
2019, Австрия
7.5
Франц
Frantz
драма
2016, Германия / Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7
Раскрытие
Coming out
драма, мелодрама
1989, ГДР
Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO
В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»
Звезда «Игры престолов» снова в деле: Софи Тернер снялась в криминальном мини-сериале «Ограбление» от Amazon — всего 6 эпизодов
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667