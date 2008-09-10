Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Румба
Румба

Rumba 18+
О фильме

Режиссеры Доминик Абель и Фиона Гордон сами исполняют главные роли. Картина не осталась незамеченой на Каннской Неделе кинокритики прошлого года.

Учителя в сельской школе – счастливая пара Фиона и Дом – испытывают общую страсть к латиноамериканским танцам. Но после одного блестящего выступления на соревнованиях они попадают в аварию. И несчастный случай заставляет их увидеть собственную жизнь с новой стороны. «Румба», или как оптимизм и юмор могут победить фатум.

Румба - трейлер на немецком
Румба  трейлер на немецком
Страна Франция / Бельгия
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 10 сентября 2008
Дата выхода
6 ноября 2008 Германия
24 мая 2009 США
10 сентября 2008 Франция
6 августа 2009 Южная Корея
Сборы в мире $1 381 766
Производство MK2 Productions, Courage Mon Amour, Radio Télévision Belge Francophone (RTBF)
Другие названия
Rumba, Rumba!, Румба, ルンバ！, 倫巴, 舞舞舞
Режиссер
Доминик Абель
Доминик Абель
Фиона Гордон
Фиона Гордон
В ролях
Доминик Абель
Доминик Абель
Фиона Гордон
Фиона Гордон
Филипп Мартц
Бруно Роми
Все актеры и съемочная группа
6.9
Румба - трейлер на немецком
Румба Трейлер на немецком
Кадры из фильма
