Режиссеры Доминик Абель и Фиона Гордон сами исполняют главные роли. Картина не осталась незамеченой на Каннской Неделе кинокритики прошлого года.
Учителя в сельской школе – счастливая пара Фиона и Дом – испытывают общую страсть к латиноамериканским танцам. Но после одного блестящего выступления на соревнованиях они попадают в аварию. И несчастный случай заставляет их увидеть собственную жизнь с новой стороны. «Румба», или как оптимизм и юмор могут победить фатум.
|6 ноября 2008
|Германия
|24 мая 2009
|США
|10 сентября 2008
|Франция
|6 августа 2009
|Южная Корея