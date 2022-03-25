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Постер фильма Не упускай из виду
6.3
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6.3

Не упускай из виду

, 1975
La course à l'échalote
Франция / комедия / 18+
Постер фильма Не упускай из виду
6.3

О фильме

Пьер работает в банке и любит парикмахершу Жанет, но ей кажется скучной любовь с банкиром, думающим в первую очередь только о работе. И однажды, Пьера назначают временным заместителем директора банка, пока сам директор уезжает в отпуск. И именно в это время мошенники решают украсть из банка важные документы, но бдительный Пьер, заметив это, бросается в погоню. Но во время погони он попадается на глаза Жанет, и та, решив, что Пьер нашел другую, бросается в погоню за ним! И начинается цепь невероятных приключений и недоразумений, в которые попадают герои этой прекрасной комедии!

В ролях

Пьер Ришар
Пьер Ришар
Pierre Vidal
Джейн Биркин
Джейн Биркин
Janet
Мишель Омон
Мишель Омон
Commissaire Brunet
Marc Doelnitz
Marc
Амадеус Аугуст
Gunther
Henri Déus
Mike
Луис Рего
Franz
Катрин Аллегре
Nicole
Андре Безу
André
Жан Мартен
Жан Мартен
Le directeur de la banque
Режиссер Клод Зиди
Сценарист Мишель Фабр, Жан-Люк Вульфов, Клод Зиди
Композитор Владимир Косма
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 8 октября 1975
Дата выхода
19 декабря 1975 Германия 12
8 октября 1975 США
8 октября 1975 Франция

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Hermes Synchron, Les Films Christian Fechner, Renn Productions
Другие названия
La Course à l'échalote, Náhradník, Der Tolpatsch mit dem sechsten Sinn, A Corrida dos Malucos, A hajsza, Bagarre express, Cenny depozyt, Çılgın maraton, Der lange Blonde und die kleine Schwarze, Det brinner i knutarna, Frikadellens flugt, Kataziteitai: Psilos, xanthos kai amyalos, La carrera de la cebolla, Las carreras de un banquero, Mich laust der Affe, Miljoenenjacht, The Wild Goose Chase, Tuhannen tempun mies, Wild Goose Chase, Не упускай из виду, Тримай у полі зору, 冒険喜劇 大出世, la Course à l'échalotte

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 марта 2022

Отзывы о фильме

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Не упускай из виду

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