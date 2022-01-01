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La course à l'échalote

Не упускай из виду, 1975

1975 / Франция
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Пьер работает в банке и любит парикмахершу Жанет, но ей кажется скучной любовь с банкиром, думающим в первую очередь только о работе. И однажды, Пьера назначают временным заместителем директора банка, пока сам директор уезжает в отпуск. И именно в это время мошенники решают украсть из банка важные документы, но бдительный Пьер, заметив это, бросается в погоню. Но во время погони он попадается на глаза Жанет, и та, решив, что Пьер нашел другую, бросается в погоню за ним! И начинается цепь невероятных приключений и недоразумений, в которые попадают герои этой прекрасной комедии!

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1975
Режиссер
Клод Зиди
Клод Зиди
В ролях
Пьер Ришар
Пьер Ришар
Джейн Биркин
Джейн Биркин
Мишель Омон
Мишель Омон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Не упускай из виду 1 постер
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