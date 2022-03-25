Не упускай из виду, 1975

Пьер работает в банке и любит парикмахершу Жанет, но ей кажется скучной любовь с банкиром, думающим в первую очередь только о работе. И однажды, Пьера назначают временным заместителем директора банка, пока сам директор уезжает в отпуск. И именно в это время мошенники решают украсть из банка важные документы, но бдительный Пьер, заметив это, бросается в погоню. Но во время погони он попадается на глаза Жанет, и та, решив, что Пьер нашел другую, бросается в погоню за ним! И начинается цепь невероятных приключений и недоразумений, в которые попадают герои этой прекрасной комедии!