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To the North

На Север, 2022

2022 / Болгария / Франция / Греция / Чехия / Румыния
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Основано на реальной истории. 1996 год, открытое море. Во время своей смены на палубе трансатлантического судна Джоэл, религиозный филиппинский матрос, обнаруживает румынского безбилетника Думитру, спрятанного между контейнерами. Если его заметят тайваньские офицеры, управляющие судном, Думитру рискует быть выброшенным за борт. Джоэл решает спрятать его в знак своей благодарности Богу. Вскоре начинается опасная игра в кошки-мышки. Когда его команда, его собственные друзья и даже сам Бог начинают отворачиваться от него, Джоэл понимает, что ему придется в одиночку противостоять своей жестокой судьбе.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2022
Режиссер
Михай Минкан
В ролях
Солиман Крус
Нико Беккер
Барт Гуингона
Александр Нгуйен
Александр Нгуйен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма На Север 1 постер
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