На Север, 2022

Основано на реальной истории. 1996 год, открытое море. Во время своей смены на палубе трансатлантического судна Джоэл, религиозный филиппинский матрос, обнаруживает румынского безбилетника Думитру, спрятанного между контейнерами. Если его заметят тайваньские офицеры, управляющие судном, Думитру рискует быть выброшенным за борт. Джоэл решает спрятать его в знак своей благодарности Богу. Вскоре начинается опасная игра в кошки-мышки. Когда его команда, его собственные друзья и даже сам Бог начинают отворачиваться от него, Джоэл понимает, что ему придется в одиночку противостоять своей жестокой судьбе.