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Фиона (Фиона Гордон) работает библиотекарем в маленькой канадской деревушке, огоньки из окон которой, как на открытках из недавнего прошлого, прорывают белизну снега, оберегающего от невзгод и соблазнов больших городов тесный мирок. Правда, выбраться из него женщине все же придется: ее тетя просит племянницу о помощи, бодрую старушку 88 лет от роду хотят поместить в дом престарелых, а Марте (Эмманюэль Рива) совсем не хочется там оказаться. С ярко-красным походным рюкзаком и канадским флагом за…