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Чудеса в Париже Чудеса в Париже
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Paris pieds nus / Lost in Paris Чудеса в Париже 2016 / Франция / Бельгия
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Чудеса в Париже»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Фиона (Фиона Гордон) работает библиотекарем в маленькой канадской деревушке, огоньки из окон которой, как на открытках из недавнего прошлого, прорывают белизну снега, оберегающего от невзгод и соблазнов больших городов тесный мирок. Правда, выбраться из него женщине все же придется: ее тетя просит племянницу о помощи, бодрую старушку 88 лет от роду хотят поместить в дом престарелых, а Марте (Эмманюэль Рива) совсем не хочется там оказаться. С ярко-красным походным рюкзаком и канадским флагом за…

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amaday55 8 сентября 2017, 20:18
Оценка
Фильм ужасный, было совсем не смешно, зря потраченное время. Не рекомендую к просмотру.
8 сентября 2017, 20:18 Ответить
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