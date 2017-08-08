«Чудеса в Париже»: Рецензия Киноафиши

Трое на Эйфелевой башне и собака в палатке

Фиона (Фиона Гордон) работает библиотекарем в маленькой канадской деревушке, огоньки из окон которой, как на открытках из недавнего прошлого, прорывают белизну снега, оберегающего от невзгод и соблазнов больших городов тесный мирок. Правда, выбраться из него женщине все же придется: ее тетя просит племянницу о помощи, бодрую старушку 88 лет от роду хотят поместить в дом престарелых, а Марте (Эмманюэль Рива) совсем не хочется там оказаться. С ярко-красным походным рюкзаком и канадским флагом за плечами Фиона спешит на помощь тете. Но Париж преподносит провинциалке сюрприз за сюрпризом, и библиотекарша в чужой стране, не прикладывая особых усилий, находит приключения и навязчивого кавалера в лице бездомного Доминика (Доминик Абель), решившего помочь Фионе отыскать бабушку, скрывающуюся от социальных служб.

Кадр из фильма «Чудеса в Париже»

Главные роли в фильме исполнили его режиссеры и сценаристы – Фиона Гордон и Доминик Абель – комедийный дуэт бельгийца и его жены, рожденной в Австралии гражданки Канады. «Чудеса в Париже» похожи на черно-белую комедию времен немого кино, чьи кадры были раскрашены мечтательным художником, а персонажи, обаятельные в своей нарочитой неловкости и уверенности в правильности совершаемых поступков, получили возможность изредка, но произносить заученный текст. И это смешение времен в работе Гордон и Абеля не выглядит излишне смелым экспериментом, отпугивающим крикливостью и претензиями на гениальность. «Чудеса в Париже» очаровывают с первых минут своей скромностью и погружают в атмосферу, родственную фильмам Чарли Чаплина, завораживают интимностью и утонченностью действия. В ленте есть сладкая нежность и болезненная жажда любви и близости, сочетающаяся с чистотой и наивностью.

Кадр из фильма «Чудеса в Париже»

Фиона и Доминик проживают свои жизни, довольствуясь малым и, казалось бы, смирившись с вынужденным одиночеством. Фильм улавливает момент зарождения чувства и робость, соседствующую с желанием открыть сердце незнакомцу и привычкой быть одной. Но режиссеры не лезут бесцеремонно в душу бедняжки Фионы, повстречавшей любовь, когда молодость, отмеренная календарем, уже спешит попрощаться с библиотекаршей. Гордон и Абель очень деликатно и изящно, не теряя при этом психологической точности и оставаясь внимательными и чуткими к нюансам, изображают волнение влюбленной женщины. То, что любви покорны все возрасты, в «Чудесах в Париже» повторяется и при встрече Марты со старым «другом» (Пьер Ришар), озорство и понимание в их паре не исчезли, несмотря на время и разлуку.

Кадр из фильма «Чудеса в Париже»

Фиона Гордон и Доминик Абель выстраивают романтическую комедию без лишнего шума и суеты, аккуратно связывая одно забавное происшествие с другим, делая упор не на бормотания шуток, которые останутся смешными при плохом пересказе с заменой слов и, возможно, персонажей, а на тела главных героев. Она очень высокая, рыжая, в больших очках и в зеленых свитере и юбке, он с радостью одевает найденный ярко-желтый свитер – и не важно, что свитер женский, золотистый галстук к нему вполне подходит. Цветовое решение в фильме только подчеркивает, что Фиона и Дом – два ярких пятна, и цвет то позволяет им выделиться из толпы, то ненавязчиво указывает, что Париж тоже богат красками и оттенками. Персонажи комедийного дуэта сочетают в себе трогательную неловкость с хореографической выверенностью движений и акробатикой.

Кадр из фильма «Чудеса в Париже»

Абель и Гордон путешествуют по городу в поисках любви, бродят по его улицам и кладбищу, заходят в кафе, ныряют в Сену и поднимаются на Эйфелеву башню, откуда видны мерцающие в темноте огни. Париж в их фильме получается таким же сказочным, как и деревушка, из которой приехали Марта и Фиона, лабиринты его улиц приводят к выходу из собственной скорлупы, чья защита сменяется поддержкой со стороны любимого человека и готовностью обрести новый дом.

Елена Громова

В российском прокате с 10 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Чудеса в Париже»