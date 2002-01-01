Утро понедельника

, 2002
Lundi matin
Франция, Италия / драма, комедия / 18+
О фильме

Для Венсана каждое утро понедельника начинается с одного и того же монотонного ритуала... Старик Альбер каждый день совершает свою прогулку по одному и тому же маршруту. Почтальон читает чужие письма. Священник не может пропустить ни одной деревенской юбки. Нищий фермер устанавливает у себя еще одну сигнализацию. Тинейджеры гоняют на велосипедах, болтая обо всем, что приходит в голову, лишь бы не умереть со скуки... Однажды Венсан решает посмотреть мир и отправляется в Венецию. Возможно, он найдет именно то, чего ему не хватало...

В ролях

Жак Биду
Анни Кравц-Тарнавски
Нарда Бланше
Радслав Кински
Дато Тариелашвили
Адриен Пашо
Режиссер Отар Иоселиани
Сценарист Отар Иоселиани
Композитор Николя Зурабишвили
Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 1 января 2002
Дата выхода
6 декабря 2002 Великобритания
12 декабря 2002 Германия
5 декабря 2002 Испания
1 марта 2002 Италия
1 января 2002 США
20 февраля 2002 Франция
18 июля 2002 Чехия U
Сборы в мире $143 651
Производство Centre Européen Cinématographique Rhône-Alpes, Canal+, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
Lundi matin, Monday Morning, Montag morgen, Segunda de Manhã, Hétfő reggel, Lunedì mattina, Lunes por la mañana, Luni de dimineata, Mandag morgen, Måndag morgon, Orshabat dilas, W poniedziałek rano, Δευτέρα πρωί, Утро понедельника, 星期一早晨, 月曜日に乾杯!

Рейтинг фильма

5.8
6.7 IMDb
Отзывы о фильме

