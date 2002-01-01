Для Венсана каждое утро понедельника начинается с одного и того же монотонного ритуала... Старик Альбер каждый день совершает свою прогулку по одному и тому же маршруту. Почтальон читает чужие письма. Священник не может пропустить ни одной деревенской юбки. Нищий фермер устанавливает у себя еще одну сигнализацию. Тинейджеры гоняют на велосипедах, болтая обо всем, что приходит в голову, лишь бы не умереть со скуки... Однажды Венсан решает посмотреть мир и отправляется в Венецию. Возможно, он найдет именно то, чего ему не хватало...
ПроизводствоCentre Européen Cinématographique Rhône-Alpes, Canal+, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Lundi matin, Monday Morning, Montag morgen, Segunda de Manhã, Hétfő reggel, Lunedì mattina, Lunes por la mañana, Luni de dimineata, Mandag morgen, Måndag morgon, Orshabat dilas, W poniedziałek rano, Δευτέρα πρωί, Утро понедельника, 星期一早晨, 月曜日に乾杯!