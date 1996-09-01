Разбойники. Глава VII, 1996

Указание «Глава VII» в названии отмечает седьмой фильм, снятый Отаром Иоселиани про «разбойников» — плутов и ловкачей разного рода, полнивших ряды таких же героев в предшествующих фильмах режиссера. Съемки кинокартины проходили в Грузии, России и Франции. Этот фантасмагорический триптих погружает зрителя в три разные эпохи, сквозь которые проходит главный «разбойник» — Вано: в средневековье он становится королем, в советский период тридцатых годов — партийным деятелем, напоминающим Сосо Джугашвили, а в современном Париже вдруг оказывается уличным музыкантом. Череду скитаний Вано по временам и странам режиссер назвал комедией, хотя некоторые сцены фильма напомнят нам о позорных страницах отечественной истории. Горько усмехаясь над повторяемостью исторических уроков, Иоселиани, похоже, уже не верит в то, что зло когда-нибудь будет наказано. Этот авторский пессимизм превращает фильм в едкий сюрреалистический коктейль о неиссякаемости «разбойников» в мировой истории. Фильм был встречен публикой с неизменным интересом, участвовал в конкурсах различных кинофестивалей и был удостоен Особого Приза жюри Венецианского фестиваля.