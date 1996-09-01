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Разбойники. Глава VII Разбойники. Глава VII
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Разбойники. Глава VII

Разбойники. Глава VII, 1996

1996 / Грузия / Италия / Россия / Франция / Швейцария
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15 голосов
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О фильме

Указание «Глава VII» в названии отмечает седьмой фильм, снятый Отаром Иоселиани про «разбойников» — плутов и ловкачей разного рода, полнивших ряды таких же героев в предшествующих фильмах режиссера. Съемки кинокартины проходили в Грузии, России и Франции. Этот фантасмагорический триптих погружает зрителя в три разные эпохи, сквозь которые проходит главный «разбойник» — Вано: в средневековье он становится королем, в советский период тридцатых годов — партийным деятелем, напоминающим Сосо Джугашвили, а в современном Париже вдруг оказывается уличным музыкантом. Череду скитаний Вано по временам и странам режиссер назвал комедией, хотя некоторые сцены фильма напомнят нам о позорных страницах отечественной истории. Горько усмехаясь над повторяемостью исторических уроков, Иоселиани, похоже, уже не верит в то, что зло когда-нибудь будет наказано. Этот авторский пессимизм превращает фильм в едкий сюрреалистический коктейль о неиссякаемости «разбойников» в мировой истории. Фильм был встречен публикой с неизменным интересом, участвовал в конкурсах различных кинофестивалей и был удостоен Особого Приза жюри Венецианского фестиваля.

7.0 Оцените
15 голосов
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 1 сентября 1996
Возраст 12+
Режиссер
Отар Иоселиани
Отар Иоселиани
В ролях
Амиран Амиранашвили
Амиран Амиранашвили
Дато Гогибедашвили
Георгий Цинцадзе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Разбойники. Глава VII 1 постер
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