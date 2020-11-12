Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сумерки. Сага. Новолуние» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Жил певчий дрозд
6.8
Киноафиша Фильмы Жил певчий дрозд
6.8

Жил певчий дрозд

, 1971
Lived Once a Song-Thrush
СССР / драма / 18+
Постер фильма Жил певчий дрозд
6.8

Причины посмотреть

О фильме

Фильм заканчивается кадром часового механизма, безостановочно отсчитывающего убегающие мгновения жизни. Это дало многим критикам сделать вывод, что Иоселиани осуждает своего героя, впустую растратившего свою жизнь по мелочам. Думается, замысел автора был гораздо глубже. Для кого и зачем поет певчий дрозд? Так и Гия, главный талант которого состоял в счастье общения. Что они теперь без него, кого позовут на праздник или в трудную минуту? А, может быть, это был их ангел-хранитель, которого они просто не узнали и бросили умирать, распятым в дорожной давке?...

Самый совершенный в своей многозначности шедевр Отара Иоселиани. В главной роли выступил документалист Гела Канделаки, в роли дирижера – известный грузинский дирижер Джансуг Кахидзе. Фильм вышел в прокат в 1972 году и вызвал громадный общественный резонанс, как у нас стране, так и за рубежом.

Гия Агладзе живет в большом городе, работает литавристом в оркестре оперного театра, а по вечерам в свободную минуту пытается сочинять музыку. Беда только в том, что свободного времени у Гии практически не бывает: у него очень много друзей и еще больше знакомых, и всем он нужен – одному для хорошей компании, другому – сыграть на пианино на празднике, с третьим – просто поговорить по душам. Гия никому не может отказать, и не только потому, что очень добр, но и потому, что ему интересен и важен каждый человек, встретившийся на пути. Однажды, заглядевшись на прелестную девушку, Гия гибнет под колесами автомобиля. После него остается лишь прибитый им случайно гвоздь, на который один из его друзей, часовщик, может теперь повесить свою большую кепку.

В ролях

Гела Канделаки
Gia Agladze
Гоги Чхеидзе
Gogi
Джансуг Кахидзе
Dirizher
Ирина Джандиери
Ballerina Lia
Марина Карцивадзе
Gia's Girlfriend
Нугзар Эркомайшвили
Nugzar
Дея Иванидзе
Тамара Гедеванишвили
Реваз Барамидзе
Elene Landia
Irina Mdivani
Irakli Kokrashvili
Режиссер Отар Иоселиани
Сценарист Dimitri Eristavi, Отар Иоселиани, Sh. Kakichashvili, Семён Лунгин
Композитор Temur Bakuradze
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1971
Премьера в мире 6 декабря 1970
Дата выхода
20 октября 1974 Германия
11 июля 1972 СССР
Производство Georgia-Film
Другие названия
Iko shashvi mgalobeli, Die Singdrossel, Es war einmal eine Singdrossel, Once Upon a Time There Was a Singing Blackbird, Жил певчий дрозд, Był sobie drozd, C'era una volta un merlo canterino, Élt egyszer egy énekes rigó, Er was eens een zanglijster, Era uma vez um melro cantor, Érase una vez un mirlo cantor, Il était une fois un merle chanteur, Lived Once a Song-Thrush, Oli kerran laulurastas, There Once Was a Singing Blackbird, Žil zpívající drozd, Ήταν ένας τραγουδιστής κότσυφας, Жив співучий дрізд, 日常生活, 曾经活着的画眉鸟, 曾经的云雀, 歌うつぐみがおりました, Zhil Pevchiy Drozd

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Жил певчий дрозд

Пастораль
Пастораль драма
1976, СССР
7.2
Охота на бабочек
Охота на бабочек драма
1992, Франция / Германия / Италия
7.1
Фавориты луны
Фавориты луны драма
1984, Франция / Италия / СССР
6.9
Листопад
Листопад драма
1966, СССР / Грузия
7.1
Утро понедельника
Утро понедельника драма, комедия
2002, Франция / Италия
5.8
Зимняя песня
Зимняя песня комедия, драма
2015, Франция
6.3
И стал свет
И стал свет драма, комедия
1989, Франция / ФРГ / Италия
7.3
Шантрапа
Шантрапа комедия, биография
2010, Франция / Грузия
6.6
Идиот
Идиот драма
2008, Франция
6.8
Сады осенью
Сады осенью комедия, мелодрама
2006, Франция
5.9
Истина в вине
Истина в вине комедия
1999, Франция
7.2
Голубые горы, или Неправдоподобная история
Голубые горы, или Неправдоподобная история комедия
1984, СССР
8.2
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Мстители: Финал
Мстители: Финал
2019, США, боевик, фантастика
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
2026, Россия, анимация, приключения, семейный
Царевна Несмеяна
Царевна Несмеяна
2026, Россия, семейный, фэнтези
Девятая планета
Девятая планета
2026, Россия, боевик, фантастика
Сумерки
Сумерки
2008, США, фэнтези, мелодрама
Вышка 2
Вышка 2
2026, США, приключения, драма
Как Иван в сказку попал
Как Иван в сказку попал
2026, Россия, фэнтези, семейный
Обитель зла
Обитель зла
2026, Германия / США, ужасы, боевик
Романовы: Преданность и предательство
Романовы: Преданность и предательство
2026, Россия, исторический, драма
Арахнид
Арахнид
2026, США, ужасы, триллер
Не суйтесь в Турцию и Сочи: нашли отдых «все включено» за 35 тысяч на двоих – за границей и в самый пик бархатного сезона
180 г на полстакана — и фаянс белее виниров звезд: составом чищу не только унитаз, но и ванную
Тру на терке мыло вместо сыра, присыпаю содой – и пляшу от счастья: послушал бабушку из деревни и не мучаюсь, как городские
А я милого узнаю по... рубашке: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по мужским нарядам? (тест)
Если бы «Приключения Шурика» снимали в Китае: ИИ нашел актеров на замену советским звездам (фото)
У «Невского» есть двойник: другой Семенов тоже защищает Петербург, только вместо Архитектора дерется с древним злом
Звонок для учителя, для вас — сложный тест! Вспомните 6 советских фильмов по едкой реплике героя-педагога
«Аватар» больше не самый кассовый фильм в истории: боевик 7-летней давности только что прибавил Кэмерону седых волос
Любимый сериал Цискаридзе от ВВС — чистая «Игра престолов» без драконов: 100% на Rotten Tomatoes и реальный дворцовый переворот
Думала, «Метод» для меня останется №1, а потом запоем посмотрела эти 3 детектива: понравились не меньше
«Сверхъестественное» предсказало даже чуму в Иркутске: братья Винчестеры предвидели будущее не хуже Симпсонов – топ-5 примеров
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше