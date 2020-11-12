Фильм заканчивается кадром часового механизма, безостановочно отсчитывающего убегающие мгновения жизни. Это дало многим критикам сделать вывод, что Иоселиани осуждает своего героя, впустую растратившего свою жизнь по мелочам. Думается, замысел автора был гораздо глубже. Для кого и зачем поет певчий дрозд? Так и Гия, главный талант которого состоял в счастье общения. Что они теперь без него, кого позовут на праздник или в трудную минуту? А, может быть, это был их ангел-хранитель, которого они просто не узнали и бросили умирать, распятым в дорожной давке?...

Самый совершенный в своей многозначности шедевр Отара Иоселиани. В главной роли выступил документалист Гела Канделаки, в роли дирижера – известный грузинский дирижер Джансуг Кахидзе. Фильм вышел в прокат в 1972 году и вызвал громадный общественный резонанс, как у нас стране, так и за рубежом.